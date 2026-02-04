Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ı ziyaret

İsviçre’nin Davos kentinde küresel liderler ve iş dünyasının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısına iştirak eden OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş Hocamızı İstanbul’da ziyaret ettik.

Merhum Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Hocamızın aziz hatırasına itafen düzenlenecek iftar davetinin de değerlendirileceği

Sarıyer Vadi İstanbul Park’taki toplantıya; İstanbul Milletvekili olup dokuz yıl görev yapan ve Eylül 2012 –Şubat 2015 tarihleri arasında da Avrupa Birliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı olan Dr. Alaattin Büyükkaya, Akça Koca K. Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ve Yönetim Kurulu üyesi Ecz. Selçuk Arslan katıldı.

1 Ahsen Okyar, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’a “İNSANA DOST, FİKRE DOST/5 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2025” kitabını takdim ederken

2 Ecz. Selçuk Arslan, Ahsen Okyar, OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Dr. Alaattin Büyükkaya, Hasan Uzunhasanoğlu





