Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ı ziyaret

1 Ahsen Okyar, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’a “İNSANA DOST, FİKRE DOST/5 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2025” kitabını takdim ederken
2 Ecz. Selçuk Arslan, Ahsen Okyar, OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Dr. Alaattin Büyükkaya, Hasan Uzunhasanoğlu
İsviçre’nin Davos kentinde küresel liderler ve iş dünyasının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısına iştirak eden OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş Hocamızı İstanbul’da ziyaret ettik.
1 Ahsen Okyar, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’a “İNSANA DOST, FİKRE DOST/5 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2025” kitabını takdim ederken
2 Ecz. Selçuk Arslan, Ahsen Okyar, OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Dr. Alaattin Büyükkaya, Hasan Uzunhasanoğlu