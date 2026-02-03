Başkan Büyükgöz, 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi’ne Katıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İstanbul’da düzenlenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi’ne katıldı.

Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen zirvede; kentsel dönüşüm, sürdürülebilir şehirler, dirençli yapılar ve iklim değişikliğiyle uyumlu şehircilik konuları ele alındı.

Zirve kapsamında yapılan oturumlarda, şehirlerin geleceğine yön verecek projeler, uygulama örnekleri ve kentsel dönüşümde izlenecek yol haritaları değerlendirildi. Başkan Zinnur Büyükgöz de program boyunca gerçekleştirilen sunum ve panel oturumlarını takip ederek, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm sürecindeki rolüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.