Başkan Büyükakın: Anne Şehir Merkezleri’nin sayısını artıracağız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bir Hane Üç Kuşak” buluşmasında aileler ile bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı programda konuşan Başkan Büyükakın, “Anne Şehir Merkezleri’nden çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu merkezlerin sayısını artıracağız” dedi.

BİR HANE ÜÇ KUŞAK BULUŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kocaeli Anne Şehir Merkezi Manolya’da “Bir Hane Üç Kuşak” buluşması gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Hüseyin Çelebi, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ile Anne Şehir Merkezi üyeleri katıldı. Aynı aileden anne, çocuk ve anneanne/babaanne olmak üzere üç kuşağın bir arada yer alması, bu buluşmayı anlamlı kıldı.

ANNE ŞEHİR’DE COŞKULU KARŞILAMA

Anne Şehir Merkezi üyeleri, Başkan Büyükakın’ı ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı. Program kapsamında Anne Şehir Merkezi’ni gezen Başkan Büyükakın ve beraberindekiler; atölyelere katılan çocuklarla sohbet etti, spor yapan Anne Şehir üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Büyükakın, ziyaret sırasında Anne Şehir’in özel çocukları tarafından hazırlanan müzik dinletisini ilgiyle takip ederek, kendileri ile yakından ilgilendi.

BÜYÜKAKIN: SAYILARINI ARTIRALIM

Programın devamında Başkan Büyükakın, bir haneden üç kuşağın katılımıyla gerçekleşen buluşmada ailelerle bir araya geldi. Vatandaşların Anne Şehir Merkezleri’nden duyduğu memnuniyeti dinleyen Büyükakın şu ifadeleri kullandı: “Diğer ilçelerde de sayılarını artıralım. Hızlıca hepsini açalım. Oralarda da olsun, buralarda sayıyı artıralım. Her gittiğim yerde aynı, bu merkezlere büyük bir memnuniyet var. Demek ki bu bir ihtiyaç ve o ihtiyaç karşılanıyor.”

“SİZLERİN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Büyükakın, vatandaşlardan gelen olumlu dönüşlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, “Tabii en güzel yanı da bu olumlu dönüşler. Sonuçta biz sizlerin mutluluğu için çalışıyoruz. Siz mutlu olduğunuzu görünce de biz de rahatlıyoruz; demek ki doğru şeyler yapıyoruz. İnsanlar mutlu oluyor, dediklerinde biz de mutlu oluyoruz işte, bizim yükümüz de öyle hafifliyor. ‘Allah razı olsun’ dendiğinde bizim bütün o yorgunluklarımız unutuluyor” dedi.

“BU MERKEZLER YÜKÜNÜZÜ ALIYOR”

Sosyal tesislerin aile ve bireyler üzerindeki etkisine de değinen Başkan Büyükakın, pozitif ortamların insan hayatındaki önemini şu sözlerle ifade etti: “Ben çok mutlu oldum sizleri mutlu görünce. Yani insanın bu iyilik halkasına ihtiyacı oluyor. Pozitif bir atmosfer oluyor, insan o pozitifliğin etkisiyle eve gittiğinde orada da mutlu oluyor. Ama canını sıkan şeyler olduğunda o da birikiyor. En sonunda çöküyorsun. İşte bu tür ortamlar yükü hafifletiyor.”