Doğanın en zarif misafirleri hayran bıraktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Doğa Kocaeli” etkinlikleri kapsamında düzenlediği 3. Flamingo Şenliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle İzmit Körfezi Kuş Cenneti’nde 300’e yakın doğaseverin katılımı ile gerçekleştirildi. Doğanın en zarif misafirleri etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşturdu.

03 Şubat 2026 Salı 14:08

 YOĞUN KATILIMLA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

İzmit’in merkezinde yer alan ve başta flamingolar olmak üzere onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan İzmit Körfezi Kuş Cenneti, 3. Flamingo Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Etkinliğe aileler ve çocukların yanı sıra Kocaeli Uluslararası Misafir Öğrenciler Derneği koordinasyonunda, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesindeki Kocaeli Uluslararası Öğrenci Akademisi öğrencileri ve doğaseverler katıldı.

 

DOĞA BİLİNÇLE KEŞFEDİLDİ

Flamingolar odağında vatandaş bilimi yaklaşımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar saha gözlemlerine katıldı, veri topladı ve doğayı bilimsel bakış açısıyla deneyimledi. Şenlik kapsamında yapılan gözlemlerde 39 farklı kuş türü tespit edilirken, bölgede kışlayan flamingo sayısının geçtiğimiz yıla göre arttığı belirlendi. Özellikle Büyükşehir’in İzmit Körfezi’nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının bölgedeki biyoçeşitliliğin gelişimine büyük katkı sağladığı görüldü. Misafir öğrenciler ve doğaseverler etkinlik sonunda fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.

 

ATÖLYELERDE EĞLENCE VE FARKINDALIK BİR ARADA

Şenlik kapsamında “Allı Turna Sanat Atölyesi”, “Flamingo Baskı Atölyesi”, “DKMP Tanıtım Standı” ve “Yaban Yaşam Hastanesi Atölyesi” kuruldu. Program dahilinde hayvan salımı gerçekleştirildi. Tedavileri Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tamamlanan yeşilbaş ördekler salınarak ekosisteme katkı sağlandı.

 

DOĞANIN KALBİNDE ÖNEMLİ BİR YAŞAM ALANI

İzmit Körfezi Kuş Cenneti, stratejik konumu ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle Kocaeli’nin en önemli doğal alanları arasında yer aldı. Körfez dip çamuru temizleme projesi sayesinde bölgedeki ekosistem güçlenirken, alanda gözlemlenen 170 farklı kuş türü yaban hayatı için kritik bir koridor oluşturdu.

 

KUŞ POPÜLASYONLARI KAYIT ALTINA ALINIYOR

Kocaeli Kuş Halkalama İstasyonu, yılın dört mevsimi sürdürülen bilimsel çalışmalarla göç yolları üzerindeki kuş türlerinin izlenmesine katkı sağladı. Türkiye’de örnek gösterilen bu istasyon sayesinde kuş popülasyonları düzenli olarak kayıt altına alınırken, bu da doğa koruma çalışmalarına önemli veriler sundu.

