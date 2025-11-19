banner1212
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kale Kilit, Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı’nda Yeni Ürünleriyle Yoğun İlgi Gördü

Türkiye’nin lider güvenlik çözümleri markası Kale Kilit, 15–18 Kasım 2025 tarihlerinde Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı’na yenilikçi ürün gamıyla damgasını vurdu. Fuarda sergilenen yeni teknolojiler, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen sektör profesyonellerinin yoğun ilgisini çekti.

Kale Kilit, Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı'nda Yeni Ürünleriyle Yoğun İlgi Gördü

19 Kasım 2025 Çarşamba 21:40

Tüyap’ta dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan Kale Kilit standı; proje yöneticilerinden bayilere, ihracatçı firmalardan sektör temsilcilerine kadar geniş bir profesyonel kitlenin buluşma noktası oldu. Firma yetkilileri, standı ziyaret eden kuruluşlarla stratejik iş birlikleri, ihracat potansiyeli ve projeye özel çözümler üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.
Yeni Nesil Güvenlik Teknolojileri Ön Plandaydı

Kale Kilit, fuarda kapı ve pencere sistemlerinde güvenliği bir üst seviyeye taşıyan ürünlerini tanıttı. En çok ilgi gören yenilikler arasında:

Yeni nesil elektronik kilit çözümleri,

Yüksek güvenlik sınıfına sahip mekanik kilitler,

Kale Kapı & Pencere Sistemleri için tasarlanan yeni aksesuar grupları


yer aldı. Hem konut hem de ticari projelere yönelik çeşitliliği artıran ürün gamı, firmanın Ar-Ge gücünü ve sektördeki liderliğini bir kez daha gösterdi.
Selim Taşo: “Yenilikçi ürünlerimizle sektörün dönüşümüne liderlik ediyoruz”

Kale Endüstri Holding CEO’su Selim Taşo, fuara ilişkin değerlendirmesinde şirketin hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda güvenlik teknolojilerinin dönüşümünde öncü rol üstlendiğini vurguladı:

> “Kale Kilit olarak 70 yılı aşan üretim deneyimimiz, geniş ürün yelpazemiz ve uluslararası marka gücümüzle sektörün gelişimine yön veriyoruz. Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı, bölgenin en önemli platformlarından biri. Bu yıl sergilediğimiz yeni ürünlerimize gösterilen yoğun ilgiden memnunuz.”

Taşo, güvenlik teknolojilerinin hızla değiştiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

> “Konut ve ticari projelerde güvenlik ihtiyaçları çeşitleniyor. Biz de bu dönüşüme uyum sağlamak için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz. Özellikle akıllı ve elektronik güvenlik çözümlerini ürün gamımıza daha fazla dahil ediyoruz. Fuar süresince yaptığımız görüşmelerin ihracatımıza yeni katkılar sağlamasını bekliyoruz.”
Global Pazarlardan Yoğun İlgi

Kale Kilit’in fuar standı, başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere birçok ülkeden gelen profesyoneller tarafından ziyaret edildi. Kale Endüstri Holding’in güçlü ihracat ağı sayesinde, fuarda gerçekleştirilen temasların kısa vadede yeni pazar girişleri ve uluslararası proje ortaklıklarına dönüşmesi bekleniyor.

Kale Kilit Hakkında

1953 yılından bu yana güvenlik çözümleri konusunda sektörün standartlarını belirleyen Kale Kilit, bugün 100’den fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin en güçlü güvenlik markaları arasında yer alıyor. Geniş ürün yelpazesi, mühendislik gücü ve akıllı güvenlik teknolojilerine yönelik yatırımları sayesinde hem yurt içi hem de global pazarlarda güvenilirliğini sürdürmektedir.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de 18 Kasım’da İki Önemli Etkinlik Düzenlenecek Kocaeli’de 18 Kasım’da İki Önemli Etkinlik...
KOTO 22. Meslek Komitesi’nden ‘Sigortacılık Haftası’ kutlama mesajı KOTO 22. Meslek Komitesi’nden ‘Sigortacılık...
Uzun Dönem Ticari Araç Kiralama ile İşletmenizi Güçlendirin Uzun Dönem Ticari Araç Kiralama ile İşletmenizi...
Hyundai Motor Türkiye’den üniversite öğrencileri için staj fırsatı Hyundai Motor Türkiye’den üniversite öğrencileri...
Demir Çelik Sektörü, Yıldız Demir Çelik’in Platin Sponsorluğunda Steelorbis Etkinliğinde Buluştu Demir Çelik Sektörü, Yıldız Demir Çelik’in...
ABD Merkez Bankası, Faiz Oranını 25 Baz Puan Düşürdü ABD Merkez Bankası, Faiz Oranını 25 Baz Puan Düşürdü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli’de 18 Kasım’da İki Önemli Etkinlik...
Kocaeli, 18 Kasım 2025 Salı günü girişimcilik ve sanayi dünyasını buluşturacak iki önemli programa ev...

Haberi Oku