Kale Kilit, Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı’nda Yeni Ürünleriyle Yoğun İlgi Gördü

Türkiye’nin lider güvenlik çözümleri markası Kale Kilit, 15–18 Kasım 2025 tarihlerinde Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı’na yenilikçi ürün gamıyla damgasını vurdu. Fuarda sergilenen yeni teknolojiler, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen sektör profesyonellerinin yoğun ilgisini çekti.

Yeni Nesil Güvenlik Teknolojileri Ön Plandaydı

Kale Kilit, fuarda kapı ve pencere sistemlerinde güvenliği bir üst seviyeye taşıyan ürünlerini tanıttı. En çok ilgi gören yenilikler arasında:

Yeni nesil elektronik kilit çözümleri,

Yüksek güvenlik sınıfına sahip mekanik kilitler,

Kale Kapı & Pencere Sistemleri için tasarlanan yeni aksesuar grupları

yer aldı. Hem konut hem de ticari projelere yönelik çeşitliliği artıran ürün gamı, firmanın Ar-Ge gücünü ve sektördeki liderliğini bir kez daha gösterdi.

Selim Taşo: “Yenilikçi ürünlerimizle sektörün dönüşümüne liderlik ediyoruz”

Kale Endüstri Holding CEO’su Selim Taşo, fuara ilişkin değerlendirmesinde şirketin hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda güvenlik teknolojilerinin dönüşümünde öncü rol üstlendiğini vurguladı:

> “Kale Kilit olarak 70 yılı aşan üretim deneyimimiz, geniş ürün yelpazemiz ve uluslararası marka gücümüzle sektörün gelişimine yön veriyoruz. Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı, bölgenin en önemli platformlarından biri. Bu yıl sergilediğimiz yeni ürünlerimize gösterilen yoğun ilgiden memnunuz.”

Taşo, güvenlik teknolojilerinin hızla değiştiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

> “Konut ve ticari projelerde güvenlik ihtiyaçları çeşitleniyor. Biz de bu dönüşüme uyum sağlamak için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz. Özellikle akıllı ve elektronik güvenlik çözümlerini ürün gamımıza daha fazla dahil ediyoruz. Fuar süresince yaptığımız görüşmelerin ihracatımıza yeni katkılar sağlamasını bekliyoruz.”

Global Pazarlardan Yoğun İlgi

Kale Kilit’in fuar standı, başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere birçok ülkeden gelen profesyoneller tarafından ziyaret edildi. Kale Endüstri Holding’in güçlü ihracat ağı sayesinde, fuarda gerçekleştirilen temasların kısa vadede yeni pazar girişleri ve uluslararası proje ortaklıklarına dönüşmesi bekleniyor.

Kale Kilit Hakkında

1953 yılından bu yana güvenlik çözümleri konusunda sektörün standartlarını belirleyen Kale Kilit, bugün 100’den fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin en güçlü güvenlik markaları arasında yer alıyor. Geniş ürün yelpazesi, mühendislik gücü ve akıllı güvenlik teknolojilerine yönelik yatırımları sayesinde hem yurt içi hem de global pazarlarda güvenilirliğini sürdürmektedir.

Tüyap’ta dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan Kale Kilit standı; proje yöneticilerinden bayilere, ihracatçı firmalardan sektör temsilcilerine kadar geniş bir profesyonel kitlenin buluşma noktası oldu. Firma yetkilileri, standı ziyaret eden kuruluşlarla stratejik iş birlikleri, ihracat potansiyeli ve projeye özel çözümler üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.