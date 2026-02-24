Ramazan Çadırı’nda kalpler ilahi aşkla doldu

İLAHİLER GÖNÜLLERE TAHT KURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu Ramazan Çadırı, Tasavvuf İstanbul Grubu’nu ağırladı. Sevilen grup ilk konserini iftardan önce verdi. Vatandaşlar, iftar saatini tasavvuf eserlerini dinleyerek beklerken, kalpler ilahi aşkla doldu. Oruçların Ramazan Çadırı’nda açılmasının ardından ise grup bir kez daha sahneye geldi. Ramazanın manevi atmosferi içinde seslendirilen ilahiler gönüllere taht kurdu. Vatandaşlar ise beğenilerini alkışlarıyla ortaya koydu.

EBRU İLE SABIRDAN SANATA ATÖLYESİ

Tasavvuf İstanbul konserinin yanı sıra 15.00’te “Ebru ile Sabırdan Sanata Atölyesi” gerçekleştirildi. Yetişkinlerin de katıldığı atölyede eğitmenler tarafından ebru sanatının incelikleri anlatıldı. Ayrıca uygulamalı olarak ebru yaptırıldı.

ÇOCUKLAR İLLÜZYON GÖSTERİSİ İLE EĞLENDİ

Hafta sonunun son etkinliği ise çocuklar için gerçekleştirilen illüzyon gösterisi oldu. Macun ve patlamış mısır ikramlarını alan çocuklar, sahnenin önünde yerlerini alarak keyif içinde gösteriyi izledi.

ÇADIR DIŞINDA RAMAZAN İKRAMLARI

Öte yandan Ramazan’ın en güzel renklerinden olan şerbetçi, çadır dışında vatandaşlara şerbet ikramında bulundu. Çocuklar ise patlamış mısır, macun ve pamuk şeker ikramlarını yine çadır dışında kurulan alanlardan aldı.