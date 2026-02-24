Güven Tazeleyen Kumsar Mazbatasını Aldı: “Bu başarı hepimizin”

Görev süresi boyunca esnafın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımı, kurumlar arası etkin iletişim kabiliyeti ve istişareye dayalı yönetim anlayışıyla öne çıkmayı başaran Ramazan Kumsar, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen oda seçimlerinde kazanan taraf olarak yeniden güven tazeledi. Gerçekleşen mazbata töreninde konuşan Kumsar; “Bugün aldığımız mazbata, pazarcı kardeşlerimizin bize duyduğu güvenin ve birlik ruhunun açık göstergesidir. Bu görev bir makam değil, omuzlarımızda taşıdığımız büyük bir sorumluluktur. Kimseyi ayırmadan, herkesin sesini duyan bir anlayışla, esnafımız için daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.”



GÜÇLÜ TEŞKİLAT, GÜÇLÜ TEMSİL

Yeni dönemde istişare kültürünü daha da güçlendireceklerini belirten Kumsar, konuşmasının devamında: “Pazarcı esnafının çalışma şartlarını iyileştirecek projelere odaklanacağız. Kurumlarla kurulan sağlıklı diyalog sayesinde bugüne kadar önemli kazanımlar elde ettik. Kocaeli’de pazarcı esnafını daha güçlü ve saygın bir konuma taşımak için vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başlayacağız. Geçtiğimiz seçimlerde şahsımı destekleyerek ikinci dönem için yeniden yetki veren pazarcı esnafına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bana duydukları güveni boşa çıkartmadan yeni dönemin hedeflerine odaklanacağız.”

Mazbata töreninde esnafın yoğun katılımı ve verilen destek mesajları, oda içinde oluşan güçlü birlik atmosferini gözler önüne serdi. Program, yeni dönemin ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü bir başlangıç olduğu mesajıyla sona erdi.