Kartepe’nin Hizmet Gücü Artıyor

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, göreve başladığı tarihten itibaren hizmet araç filosunu güçlendirerek Kartepe’nin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor.

23 Şubat 2026 Pazartesi 15:33

 55’inci Araç Filoya Katıldı

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, göreve geldiği günden bu yana belediye hizmet araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak 2 adet sıkıştırmalı evsel atık kamyonu, 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet arama kurtarma aracı, 4 adet hafif ticari araç, 1 adet mini elektrikli araç olmak üzere toplam 9 araç Kartepe sokaklarında görev yapmaya hazır hale getirildi.

Yeni Hizmet Araçları Göreve Hazır

Kartepe Belediye binası önünde gerçekleştirilen tanıtımda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, sadece bir araç filosunun büyümediğini, aynı zamanda belediyenin hizmet kapasitesinin ve sahadaki gücünün de arttığını vurguladı.

Kartepe’ye Verilen Sözler Tutuluyor

Araç filosuna 55’inci aracı katmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman “Kartepemiz her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve artan nüfusuyla birlikte hizmet ihtiyacı da aynı hızla yükseliyor. Biz de bu büyümeye güçlü ve donanımlı bir araç filosuyla karşılık veriyoruz. Araç filomuzu genişleterek hizmet kapasitemizi artırıyor daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunuyoruz. Filomuzu büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü araç filomuzun gücü, Kartepe’nin gücüdür. Yapılan her yatırım, ilçemizin yarınlarına atılan sağlam bir adımdır.” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

