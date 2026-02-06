banner1258
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Hatay’da Deprem Şehitlerini Andı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen anma programına katıldı; deprem şehitleri dualarla yad edildi.

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Hatay'da Deprem Şehitlerini Andı

06 Şubat 2026 Cuma 15:33

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerini anmak amacıyla Hatay’da düzenlenen programa katıldı. Programda duygusal anlar yaşanırken, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için dualara yer verildi.

Anma kapsamında katılımcılar, deprem şehitleri anısına sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Asi Nehri’ne karanfiller bırakıldı. Program boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, edilen dualarla deprem şehitleri hatırlatıldı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: “ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE”
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, yaptığı açıklamada, “6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum. Acımız ilk günkü gibi taze. Millet olarak büyük bir dayanışma örneği sergiledik ve sergilemeye de devam edeceğiz. Deprem şehitlerimizin hatırası kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Büyükgöz, deprem sonrası yürütülen çalışmaları da anlattı: “Depremin hemen ardından Hatay’da temizlik koordinatörlüğü görevini üstlendik. Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ekibimiz GEAK, ilk saatlerden itibaren hızla bölgeye intikal ederek sahada aktif görev aldı. Şahsım da yaklaşık iki ay boyunca bölgede fiilen bulunarak çalışmaları yerinde takip ettim. Tüm imkanlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik.”

Başkan Büyükgöz, programda deprem şehitlerini anarken, acının ilk günkü gibi taze olduğunu vurguladı ve depremzede kardeşlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
HatayToplumsal DayanışmaDeprem FarkındalığıGebze Belediyesi GEAKDayanışmaKur’an-ı Kerim TilavetiAsi NehriSessiz YürüyüşDepremzedelerAnma ProgramıDeprem şehitleri6 Şubat DepremiHatay DepremiZİNNUR BÜYÜKGÖZGebze Belediye Başkanı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelispor Taraftarı Harda Kaçmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Kocaelispor Taraftarı Harda Kaçmaz Son Yolculuğuna...
Derince’de “Güvenli Okul” Uygulamasında 106 Kişi ve 19 Araç Denetlendi Derince’de “Güvenli Okul” Uygulamasında 106...
Kocaeli Ticaret Odası’ndan “Depremi Unutma” Sergisi Kocaeli Ticaret Odası’ndan “Depremi Unutma”...
Recep Durul ve Selçuk İnan, Hayatını Kaybeden Taraftar Harda Kaçmaz İçin Hastaneye Gitti Recep Durul ve Selçuk İnan, Hayatını Kaybeden...
Kocaeli’de Sağanak Yağış Başlıyor, Günlerce Etkili Olacak Kocaeli’de Sağanak Yağış Başlıyor, Günlerce...
Kocaeli Gündüz Bakımevi, Sokakta Kalanlara Ev Ortamı Sağlıyor Kocaeli Gündüz Bakımevi, Sokakta Kalanlara Ev Ortamı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaelispor Taraftarı Harda Kaçmaz Son Yolculuğuna...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Stadyumu’nda yaşanan tribün kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki...

Haberi Oku