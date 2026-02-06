Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Hatay’da Deprem Şehitlerini Andı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerini anmak amacıyla Hatay’da düzenlenen programa katıldı. Programda duygusal anlar yaşanırken, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için dualara yer verildi.

Anma kapsamında katılımcılar, deprem şehitleri anısına sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Asi Nehri’ne karanfiller bırakıldı. Program boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, edilen dualarla deprem şehitleri hatırlatıldı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: “ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE”

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, yaptığı açıklamada, “6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum. Acımız ilk günkü gibi taze. Millet olarak büyük bir dayanışma örneği sergiledik ve sergilemeye de devam edeceğiz. Deprem şehitlerimizin hatırası kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Büyükgöz, deprem sonrası yürütülen çalışmaları da anlattı: “Depremin hemen ardından Hatay’da temizlik koordinatörlüğü görevini üstlendik. Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ekibimiz GEAK, ilk saatlerden itibaren hızla bölgeye intikal ederek sahada aktif görev aldı. Şahsım da yaklaşık iki ay boyunca bölgede fiilen bulunarak çalışmaları yerinde takip ettim. Tüm imkanlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik.”

Başkan Büyükgöz, programda deprem şehitlerini anarken, acının ilk günkü gibi taze olduğunu vurguladı ve depremzede kardeşlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

