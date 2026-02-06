banner1258
GÜNDEM:
Kocaeli Ticaret Odası’ndan “Depremi Unutma” Sergisi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Ticaret Odası’nın, deprem gerçeğine dikkat çekmek ve kentsel dönüşüm bilincini canlı tutmak amacıyla hazırladığı farkındalık sergisi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yeniden açıldı.

Kocaeli Ticaret Odası'ndan 'Depremi Unutma" Sergisi

06 Şubat 2026 Cuma 13:17

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından hazırlanan “Depremi Unutma! Kentsel Dönüşümü İhmal Etme” isimli sergi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde yeniden ziyarete açıldı. Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde, resmi rakamlara göre 53 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem gerçeğiyle yüzleşmenin ve hazırlıklı olmanın hayati önemine dikkat çeken sergide; 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkıma uğrayan yapı stokuna ait çarpıcı fotoğraflar yer alıyor. Sergi, güvenli yapılaşma ve kentsel dönüşümün ertelenemez bir zorunluluk olduğunu güçlü görsellerle gözler önüne seriyor.

Depremi bizzat yaşamış bir kent olan Kocaeli’de, bu bilincin sürekli gündemde tutulması gerektiğini vurgulayan KOTO, sergi aracılığıyla geçmiş depremlerin bugün ve gelecek için taşıdığı ortak mesajı kamuoyuyla paylaşıyor.

KOTO Başkanı Necmi Bulut, serginin bir ay boyunca ziyarete açık olacağını belirterek, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Bulut, benzer acıların tekrar yaşanmaması için toplumun tüm kesimlerini depreme karşı hazırlıklı olmaya ve kentsel dönüşüm konusunda sorumluluk almaya davet etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

