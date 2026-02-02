DARICA, TÜRKİYE BOKS ŞAMPİYONASI’NA BAŞARIYLA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Darıca Belediyesi, bir büyük organizasyonu daha başarıyla tamamladı. Darıca Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası’nda büyük erkekler ve büyük kadınlar finalleri adeta nefesleri kesti. Olimpiyat Şampiyonu Buse Naz Sürmeneli, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Hatice Akbaş ile Avrupa ve Dünya dereceleri bulunan Samet Gümüş gibi milli sporcular şampiyonluk için mücadele ederken toplam 20 sıklette düzenlenen şampiyonada 68 ilden 340’ı erkek, 160’ı da kadın olmak üzere toplam 500 boksör şampiyonluk için ringe çıktı.
SPORCULARA MADALYALARINI BAŞKAN BIYIK TAKDİM ETTİ
Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonun finaline Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ile birlikte çok sayıda sporsever katıldı. Başkan Muzaffer Bıyık ve protokol, final müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyalarını verirken Başkan Muzaffer Bıyık, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’a Darıca’nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı’nı hediye etti.
DARICA OLARAK BÜYÜK ORGANİZASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ
Darıca’nın spor şehri olması adına önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak bu tür organizasyonları önemsiyor ve destekliyoruz. Darıca’nın spor şehri olması amacıyla çıktığımız bu yolda hem yetiştirdiğimiz sporcular hem de tesisleşme ve organizasyon kabiliyetiyle kısa sürede önemli mesafeler kat ettik. Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.
ÖZEL SPORCU ENES VE SÜRMENELİ GÖSTERİ MAÇI YAPTI
Ringlerde final heyecanı yaşanırken finalde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün özel sporcusu Enes Şahin ile Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli gösteri maçı yaptı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı gösteri maçını Enes Şahin kazanırken müsabakalar TRT’den canlı yayınlandı. Darıca Belediyesi’nin Avrupa Şampiyonu sporcusu Alperen Terzi ise şampiyonada ikinci olarak Darıca’ya gümüş madalya kazandırdı.
DERECEYE GİREN SPORCULAR
68 ilden 340’ı erkek, 160’ı da kadın olmak üzere toplam 500 boksör şampiyonluk için mücadele ederken dereceye giren sporcular da belli oldu:
Erkekler 50 Kg:
Salih Mehmet Oruç
Ulaş Yalçınkaya
Emirhan Parmaksız – Nurullah Noyan
Erkekler 55 Kg:
Samet Gümüş
Semih Gümüş
Nihat Aydın-Baran Kırkgözler
Erkekler 60 KG:
Mehmethan Çınar
Tolga Kaya
Sezgin Acar-Selahattin Çinibulak
Erkekler 65 Kg:
Bilge Kağan Kanlı
Yiğit Us
Enes Refik Çiftçi-Mustafa Çolak
Erkekler 70 Kg:
Necat Ekinci
Cem Kaya
Refik Kartal-Ahmet Pekel
Erkekler 75 KG:
Vedat Kaçar
Alperen Terzi
Alperen Yılmaz-Sıtkı Işık
Erkekler 80 KG:
Sultan Osmanlı
Mert Aybuğa
Emre Parlak-Birol Aygün
Erkekler 85 Kg:
Kaan Aykutsun
Samet Ersoy
Ömer İçen-Yusuf Mert Derdiyok
Erkekler 90 KG:
Emrah Yaşar
Yunus Emre Taşkın
Muhammed Yağız Tunç-Taha Turgut Tarhan
Ekekler +90 Kg:
Mücahit İlyas
Uğur Aydemir
Veysel Turan Şahin-Ahmet Şenol
Kadınlar 48 Kg:
Nurselen Yalgettekin
Rabia Topuz Aras
Aleyna Demirkır-Ayşe Çağırır
Kadınlar 51 Kg:
Gamze Soğuksu
Eda Nur Kılıççı
Emine Kılınç-Selcan Öksüzoğlu
Kadınlar 54 Kg:
Hatice Akbaş
Ayşen Taşkın
Hatice Kübra Göçer-Nilay Yaren Çam
Kadınlar 57 Kg:
Esra Yıldız Kahraman
Ece Asude Ediz
Güler Deniz Topuz-Erivan Barut
Kadınlar 60 Kg:
Evin Erginoğuz
Gizem Özer
Berfin Polat-Esmanur Lök
Kadınlar 65 Kg:
Sema Çalışkan
Berfin Kabak
Yoncagül Yılmaz-Sıla Biçil
Kadınlar 70 Kg:
Busenaz Sürmeneli
Dilara Sak
Zeliha Özdemir-Cansu Çakır
Kadınlar 75 Kg:
Büşra Işıldar
Sude Nur Aslan
Zeynep Gedikli-Nilay Koçyiğit
Kadınlar 80 Kg:
Yaren Düztaş
Simge Yılmaz
Sinem Karakaş-Hatice Öksüz
Kadınlar +80 Kg:
Havvanur Kethüda
Şeyma Düztaş
Sema Üçyıldız-Gizem Nur Yıldız