DARICA, TÜRKİYE BOKS ŞAMPİYONASI’NA BAŞARIYLA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Darıca Eray Şamdan Spor Salonu’nda gerçekleştirilirken final müsabakaları nefesleri kesti. Şampiyonada dereceye girenleri tebrik eden ve madalyalarını takdim eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca olarak büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Darıca Belediyesi, bir büyük organizasyonu daha başarıyla tamamladı. Darıca Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası’nda büyük erkekler ve büyük kadınlar finalleri adeta nefesleri kesti. Olimpiyat Şampiyonu Buse Naz Sürmeneli, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Hatice Akbaş ile Avrupa ve Dünya dereceleri bulunan Samet Gümüş gibi milli sporcular şampiyonluk için mücadele ederken toplam 20 sıklette düzenlenen şampiyonada 68 ilden 340’ı erkek, 160’ı da kadın olmak üzere toplam 500 boksör şampiyonluk için ringe çıktı.

SPORCULARA MADALYALARINI BAŞKAN BIYIK TAKDİM ETTİ

Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonun finaline Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ile birlikte çok sayıda sporsever katıldı. Başkan Muzaffer Bıyık ve protokol, final müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyalarını verirken Başkan Muzaffer Bıyık, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’a Darıca’nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı’nı hediye etti.

DARICA OLARAK BÜYÜK ORGANİZASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ

Darıca’nın spor şehri olması adına önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak bu tür organizasyonları önemsiyor ve destekliyoruz. Darıca’nın spor şehri olması amacıyla çıktığımız bu yolda hem yetiştirdiğimiz sporcular hem de tesisleşme ve organizasyon kabiliyetiyle kısa sürede önemli mesafeler kat ettik. Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

ÖZEL SPORCU ENES VE SÜRMENELİ GÖSTERİ MAÇI YAPTI

Ringlerde final heyecanı yaşanırken finalde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün özel sporcusu Enes Şahin ile Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli gösteri maçı yaptı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı gösteri maçını Enes Şahin kazanırken müsabakalar TRT’den canlı yayınlandı. Darıca Belediyesi’nin Avrupa Şampiyonu sporcusu Alperen Terzi ise şampiyonada ikinci olarak Darıca’ya gümüş madalya kazandırdı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

68 ilden 340’ı erkek, 160’ı da kadın olmak üzere toplam 500 boksör şampiyonluk için mücadele ederken dereceye giren sporcular da belli oldu:

Erkekler 50 Kg:

Salih Mehmet Oruç

Ulaş Yalçınkaya

Emirhan Parmaksız – Nurullah Noyan

Erkekler 55 Kg:

Samet Gümüş

Semih Gümüş

Nihat Aydın-Baran Kırkgözler

Erkekler 60 KG:

Mehmethan Çınar

Tolga Kaya

Sezgin Acar-Selahattin Çinibulak

Erkekler 65 Kg:

Bilge Kağan Kanlı

Yiğit Us

Enes Refik Çiftçi-Mustafa Çolak

Erkekler 70 Kg:

Necat Ekinci

Cem Kaya

Refik Kartal-Ahmet Pekel

Erkekler 75 KG:

Vedat Kaçar

Alperen Terzi

Alperen Yılmaz-Sıtkı Işık

Erkekler 80 KG:

Sultan Osmanlı

Mert Aybuğa

Emre Parlak-Birol Aygün

Erkekler 85 Kg:

Kaan Aykutsun

Samet Ersoy

Ömer İçen-Yusuf Mert Derdiyok

Erkekler 90 KG:

Emrah Yaşar

Yunus Emre Taşkın

Muhammed Yağız Tunç-Taha Turgut Tarhan

Ekekler +90 Kg:

Mücahit İlyas

Uğur Aydemir

Veysel Turan Şahin-Ahmet Şenol

Kadınlar 48 Kg:

Nurselen Yalgettekin

Rabia Topuz Aras

Aleyna Demirkır-Ayşe Çağırır

Kadınlar 51 Kg:

Gamze Soğuksu

Eda Nur Kılıççı

Emine Kılınç-Selcan Öksüzoğlu

Kadınlar 54 Kg:

Hatice Akbaş

Ayşen Taşkın

Hatice Kübra Göçer-Nilay Yaren Çam

Kadınlar 57 Kg:

Esra Yıldız Kahraman

Ece Asude Ediz

Güler Deniz Topuz-Erivan Barut

Kadınlar 60 Kg:

Evin Erginoğuz

Gizem Özer

Berfin Polat-Esmanur Lök

Kadınlar 65 Kg:

Sema Çalışkan

Berfin Kabak

Yoncagül Yılmaz-Sıla Biçil

Kadınlar 70 Kg:

Busenaz Sürmeneli

Dilara Sak

Zeliha Özdemir-Cansu Çakır

Kadınlar 75 Kg:

Büşra Işıldar

Sude Nur Aslan

Zeynep Gedikli-Nilay Koçyiğit

Kadınlar 80 Kg:

Yaren Düztaş

Simge Yılmaz

Sinem Karakaş-Hatice Öksüz

Kadınlar +80 Kg:

Havvanur Kethüda

Şeyma Düztaş

Sema Üçyıldız-Gizem Nur Yıldız