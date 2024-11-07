AK Kadın Darıca kongreye gidiyor

Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan İlçe Kadın Kolları Kongresi’ne Sevgi Takan başkan adayı olacak. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in olurları ile başkan adayı gösterilen Sevgi Takan, tüm delegelerini oy kullanmaya davet etti. Takan, “Her kongremiz bir düğün, her seçimimiz milletimizin zaferidir. AK Parti Darıca Kadın Kolları 6. Olağan İlçe Kongremiz tüm delegelerimiz ve tüm halkımız davetlidir. Kongremizin ilçemize, şehrimize ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.