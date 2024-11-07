SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Kadın Darıca kongreye gidiyor

AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları 6. Olağan İlçe Kongresi, 8 Kasım 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek.

AK Kadın Darıca kongreye gidiyor

07 Kasım 2024 Perşembe 17:27

Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan İlçe Kadın Kolları Kongresi’ne Sevgi Takan başkan adayı olacak. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in olurları ile başkan adayı gösterilen Sevgi Takan, tüm delegelerini oy kullanmaya davet etti. Takan, “Her kongremiz bir düğün, her seçimimiz milletimizin zaferidir.  AK Parti Darıca Kadın Kolları 6. Olağan İlçe Kongremiz tüm delegelerimiz ve tüm halkımız davetlidir. Kongremizin ilçemize, şehrimize ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kent Orkestrası Erenler'de sanat ve müzikseverlerle buluşacak Kent Orkestrası Erenler'de sanat ve müzikseverlerle...
Bakan Kurum'dan CHP'ye sert eleştiri Bakan Kurum'dan CHP'ye sert eleştiri
KOCAELİ SEKA KAĞIT MÜZESİNDEN CANLI YAYIN KOCAELİ SEKA KAĞIT MÜZESİNDEN CANLI YAYIN
ÇEVRE BAKANI MURAT. KURUM. MİLLETVEKİLİ VE BELEDİYE BAŞKANININ KONUŞMALARI CANLI YAYINDA ÇEVRE BAKANI MURAT. KURUM. MİLLETVEKİLİ VE BELEDİYE...
Fındık tüccarları denetlenecek Fındık tüccarları denetlenecek
VALİ SEDDAR YAVUZ MALATYA VALİSİ OLDU VALİ SEDDAR YAVUZ MALATYA VALİSİ OLDU
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kent Orkestrası Erenler'de sanat ve müzikseverlerle...
Kent Orkestrasının bugün Erenler'li vatandaşlar ile buluşacağını açıklayan Erenler Belediye Başkanı...

Haberi Oku