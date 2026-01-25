Darıca’da ulaşım konforu Büyükşehir’le artıyor

KENTİN HER NOKTASINDA BÜYÜKŞEHİR İMZASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konforunu ve kent yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı ve üstyapı yatırımlarını 2026 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir,

Darıca Sokullu Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına başladı. İSU tarafından altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden düzenleniyor. Yaklaşık 700 metre uzunluğundaki Sokullu Caddesi, Darıca ilçesinin merkezi noktalarından birinde yer alıyor. Bu özelliğiyle yoğun araç ve yaya trafiğine sahip olan cadde, yapılan çalışmalarla birlikte daha güvenli ve konforlu bir görünüme kavuşacak.

PARKE KALDIRIM İMALATI

Çalışmalar kapsamında cadde genelinde asfaltlama işlemleri gerçekleştirilirken, yayaların güvenliğini artırmak amacıyla parke yaya kaldırım imalatları da yapılıyor. Üstyapı düzenlemeleriyle birlikte hem araç trafiğinin daha akıcı hale gelmesi hem de yaya kullanım alanlarının standartlara uygun şekilde yenilenmesi hedefleniyor.

MEVCUT SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Proje dâhilinde, Sokullu Caddesi ile bağlantılı ara sokaklarda da altyapı çalışmaları sonrasında bozulmaların meydana geldiği bölümlerde onarım çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt ve kaldırım düzenlemeleriyle mevcut sorunlar çözülecek.