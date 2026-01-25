banner1230
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da ulaşım konforu Büyükşehir’le artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca ilçesinde ulaşım konforunu artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla Sokullu Caddesi’nde üstyapı yenileme çalışmalarına başladı.

Darıca'da ulaşım konforu Büyükşehir'le artıyor

25 Ocak 2026 Pazar 10:01

 KENTİN HER NOKTASINDA BÜYÜKŞEHİR İMZASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konforunu ve kent yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı ve üstyapı yatırımlarını 2026 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir,

Darıca Sokullu Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına başladı. İSU tarafından altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden düzenleniyor. Yaklaşık 700 metre uzunluğundaki Sokullu Caddesi, Darıca ilçesinin merkezi noktalarından birinde yer alıyor. Bu özelliğiyle yoğun araç ve yaya trafiğine sahip olan cadde, yapılan çalışmalarla birlikte daha güvenli ve konforlu bir görünüme kavuşacak.

 

PARKE KALDIRIM İMALATI
Çalışmalar kapsamında cadde genelinde asfaltlama işlemleri gerçekleştirilirken, yayaların güvenliğini artırmak amacıyla parke yaya kaldırım imalatları da yapılıyor. Üstyapı düzenlemeleriyle birlikte hem araç trafiğinin daha akıcı hale gelmesi hem de yaya kullanım alanlarının standartlara uygun şekilde yenilenmesi hedefleniyor.

 

MEVCUT SORUNLAR ÇÖZÜLECEK
Proje dâhilinde, Sokullu Caddesi ile bağlantılı ara sokaklarda da altyapı çalışmaları sonrasında bozulmaların meydana geldiği bölümlerde onarım çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt ve kaldırım düzenlemeleriyle mevcut sorunlar çözülecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bahçem Çayırova’da teraryum atölyesi gerçekleştirildi Bahçem Çayırova’da teraryum atölyesi gerçekleştirildi
Başkan Çiftçi, şampiyon kadroyla bir araya geldi Başkan Çiftçi, şampiyon kadroyla bir araya geldi
Çiftçi, “Spor lisemizin inşaatı hızla devam ediyor” Çiftçi, “Spor lisemizin inşaatı hızla devam...
Çayırova’da ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor Çayırova’da ekipler karla mücadele çalışmalarını...
Çiftçi, “Özel bireylerimizin azmi bizlere ilham veriyor” Çiftçi, “Özel bireylerimizin azmi bizlere ilham...
Çocuk kulüplerinde karne coşkusu Çocuk kulüplerinde karne coşkusu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bahçem Çayırova’da teraryum atölyesi gerçekleştirildi
Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bahçem Çayırova’da teraryum atölyesi gerçekleştirdi....

Haberi Oku