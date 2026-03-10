Şehir Tiyatroları, Ramazan’a renk katıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Tiyatroları, Ramazan ayında da sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. İftarın ardından kültür ve sanatla vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için hazırlanan programlar bu hafta Başiskele ve İzmit’te sahnelenecek oyunlarla devam edecek.

“HİÇ KİMSENİN ÖYKÜSÜ” BAŞİSKELE’DE

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Ramazan akşamlarının huzurlu atmosferini tiyatro ile buluşturuyor. Bu kapsamda 10 Mart Salı günü (bugün) saat 20.30’da Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde “Hiç Kimsenin Öyküsü” adlı oyun sanatseverlerle buluşacak. Duygusal anlatımı ve etkileyici sahne diliyle dikkat çeken oyun, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

ÜÇ GÜN BOYUNCA SAHNELENECEK

İftardan sonra ailesiyle zaman geçirmek isteyen vatandaşlar soluğu SDKM Büyük Sahne’de alacak. Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın sevilen oyunlarından “Üç Jokerli Konken” ise 12, 13 ve 14 Mart tarihlerinde seyirciyle buluşacak. Mizah ve dramın iç içe geçtiği oyun, güçlü oyuncu kadrosu ve akıcı kurgusuyla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

ODA TİYATROSU’NDA SAMİMİ BİR HİKÂYE

Kocaeli Şehir Tiyatroları Ramazan akşamlarını birbirinden güzel oyunlarıyla renklendiriyor. Bu kapsamda sergilenen programın bir diğer oyunu ise 11 Mart Çarşamba günü (yarın) Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Oda Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşacak. “Masanın Altında” adlı oyun, güçlü diyalogları ve sıcak hikâyesiyle tiyatroseverleri sahnenin büyülü dünyasına davet edecek.

RAMAZAN AKŞAMLARINA SANAT DOKUNUŞU

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Ramazan ayının manevi atmosferine kültür ve sanatla katkı sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar, İzmit Kent Meydanı’nda kurulan Ramazan Çadırı’nda orucunu açtıktan sonra tramvayla Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ne ulaşabilecek. Bu sayede Ramazan akşamlarında ailecek ya da sevdikleriyle zaman geçirmek isteyen vatandaşlara Şehir Tiyatrosu keyifli bir akşam yaşatacak.