Başkan Çiftçi’den, gençlik iftarında gençlere müjde

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün ilçedeki gençlerle iftarda bir araya geldi. Burada gençlere müjdeyi de veren Başkan Çiftçi, “Üniversite sınavına hazırlanan gençler, bu sene sizlerin yatırdığı ücretleri sizlere geri ödeyeceğiz ” dedi.







Çayırova’da gençlerin en büyük destekçisi olan ve Çayırova’nın geleceğini şekillendirecek öğrenciler için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün gerçekleştirilen Çayırova Gençlik İftarı’nda, ilçedeki gençlerle bir araya geldi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce Çayırovalı gencin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Başkan Çiftçi, ilk olarak gençlerle selamlaştı. Duaların ardından, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açılırken, iftar sonrasında ise Başkan Çiftçi’nin gençlere yönelik hayata geçirdiği hizmetlerin sinevizyonu gerçekleştirildi. Sinevizyon gösteriminin akabinde kürsüye çıkıp gençlere seslenen Başkan Çiftçi, burada YKS sınavına girecek öğrencilere müjdeyi de verdi.

“SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ”

Programda konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Çayırova’mızın bütün güzelliği bugün burada toplanmış durumda. Hepinizi çok seviyorum. Bugün bu salonda bize duyduğunuz muhabbetin ne kadar büyük olduğunu görüyorum. Bütün çalışmalarımızı sizleri merkeze alarak yapıyoruz. Gençlerimizin faydalanabileceği projelerimizle sizlere hizmet ediyoruz. Sizleri çok seviyor ve sizlere çok değer veriyoruz.

“SINAV ÜCRETLERİ BİZDEN”

Çayırova’mızın bütün dinamiği ve geleceği bu salonda. Salonda sınava hazırlanan gençlerimiz de var. Üniversite sınavına hazırlanan gençler, bu sene sizlerin yatırdığı ücretleri sizlere geri ödeyeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerin geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmek adına çalışmaya devam edeceğiz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin, rabbim hepimizi Ramazan Bayramı’na kavuştursun. Sizleri sevgiyle selamlıyorum” dedi.







“GENÇLERİMİZE MÜJDE”

Müjdenin ardından sosyal medya hesabından da duyuruda bulunan Başkan Çiftçi, “Gençlerimize müjde, Çayırova’da ikamet eden 12. sınıf öğrencilerimizin YKS başvuru ücretlerini biz karşılıyoruz. Siz hayallerinizin peşinden gidin, biz her zaman yanınızdayız. Başarı sizden, destek bizden” dedi. Konuşmaların ardından, program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.