8 Mart, “Kadınla Değişir Dünya” temasıyla kutlanacak

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN KATILIMIYLA ÖZEL PROGRAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” programlarının ilki 7 Mart Cumartesi günü (yarın) Kocaeli Kongre Merkezi’nde, 8 Mart Pazar günü ise Gebze Kent Meydanı’nda kutlanacak. 7 Mart’ta Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ana program, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Programda kadınların toplumsal hayattaki rolü ile aile yapısındaki güçlendirici etkisi ve üretken kimliği ön plana çıkarılacak.

SÖYLEŞİ VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

7 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak program kapsamında kadınların kişisel gelişimine yönelik söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Kadınlar için alana dijital fotoğraf köşesi kurulacak. Etkinlik alanlarında “Hint Kınası Atölyesi”, “Aromatik Yağ Yapımı Atölyesi”, “Sukulent Yapım Atölyesi”, “Tahta Baskı Atölyesi”, “Kaligrafi Atölyesi” ve “Karikatür Atölyesi”nde eğitimler verilecek. Alanda ayrıca Kadın Kooperatiflerince oluşturulan ürünler için satış alanı yer alacak.

BU PROGRAMLARDA HER ŞEY KADINLAR İÇİN

Atölyelerin yanı sıra saat 15.00’te Dr. Feridun Kunak ile “Ramazan Şifası” programı gerçekleştirilecek. 15.30’da ise Şems Arslan, “Ramazan’da Güzellik ve Şifa” programıyla kadınlarla doğanın kadim sırlarını paylaşacak. 16.00’da Hatice Nur Ege, “Ramazan Sofralarında Sağlık ve Dengeli Beslenme” önerilerinde bulunacak.

GEBZE’DE TİYATRO OYUNU SERGİLENECEK

8 Mart’ın Gebze ayağındaki program, hafta sonu Gebze Kent Meydanı’nda kurulan Ramazan Çadırı’nda gerçekleştirilecek. Kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları açık alan organizasyonlarıyla devam edecek. 8 Mart’taki programda “İçimdeki Kadın Konuşuyor” adlı tiyatro oyunu 14.00’te sahnelenecek. 15.00’te Dr. Feridun Kunak ile Ramazan Şifası programı gerçekleştirilecek. 20.00’de ise Aşk-ı Niyaz Musiki Derneği Dinletisi yapılacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN “KADINLA DEĞİŞİR DÜNYA” VURGUSU

Program, yalnızca bir anma etkinliği olmanın ötesinde; kadınların hayatın her alanındaki dönüştürücü gücünü vurgulayan, destekleyici ve kapsayıcı bir organizasyon olarak planlandı. Katılımcılara hem sosyal hem kültürel hem de bireysel gelişim anlamında kalıcı bir deneyim sunulması amaçlanan etkinliklere tüm kadınlar davetli.





