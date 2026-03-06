GÜNDEM:
Başkan Büyükakın’dan Bosna’da resmi temaslar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kardeşlik Sofrası için gittiği Bosna Hersek’te resmi temaslarda bulundu. Ziyaretlerde, bölgedeki eğitim ve kültür faaliyetleri üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirildi.

06 Mart 2026 Cuma 21:46

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı’nın manevi iklimini gönül coğrafyamızda da paylaşmak amacıyla Balkanlar’da iftar programları düzenliyor. Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Sırbistan’ın ardından bu kez Bosna Hersek’te Kardeşlik Sofrası kuruldu. Başkan Büyükakın da bu iftarlara katılarak soydaşlarımızı yalnız bırakmıyor, onlarla hasret gideriyor. Bosna Hersek’in Gracanica kentindeki iftara katılan Başkan Büyükakın, resmi temaslarda da bulundu.

 

BÜYÜKELÇİ İLE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME

Başkan Büyükakın, Bosna Hersek’te ilk olarak Gracanica Belediye Başkanı Sadmir Dzebo’yu ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel bağların önemi bir kez daha vurgulandı. Başkan Büyükakın daha sonra Saraybosna Büyükelçimiz Emin Akseki’ye konuk oldu. Balkanlar’da yürütülen projeler, eğitim faaliyetleri ve kültürel iş birlikleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirilirken, Büyükakın, “Devletimizin gücüyle, gönül coğrafyamızdaki bağlarımızı her alanda güçlendirmeye kararlıyız” dedi. Ayrıca, misafirperverlikleri için Büyükelçimiz Akseki’ye teşekkür etti.

 

ÜNİVERSİTEYİ UNUTMADI

Başkan Büyükakın, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kusakçı ile de bir araya geldi. Ziyarette, her iki ülkedeki gençlerin ortak geleceği ve akademik iş birliği fırsatları üzerine istişareler yapıldı. Aynı zamanda İUS’un kurucusu, SEDEF Vakfı Başkanı ve Bosna Hersek Kocaeli Fahri Konsolosu Hasan Topaloğlu’nu da ziyaret eden Başkan Büyükakın, “Balkanlar’da yükselen bu ilim davasına verdiğiniz kıymetli emekler için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

