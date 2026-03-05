Alucra’nın Kafkas Cephesi’ndeki Stratejik Rolü Sakarya’da Anlatıldı

SAKARYA – Giresun’un Alucra ilçesinin Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’ndeki stratejik önemi, GİRİB Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında ele alındı. Programda Alucra ve çevresinin savaş yıllarındaki rolü üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirildi.

İsmail Kahraman

Alucra savunma hattının önemli üssü oldu

Etkinlikte, Kafkas Cephesi’nde karargâh merkezi olarak kullanılanve bölgenin tarihî önemi hakkında bilgiler paylaşıldı. Program sonunda, Sakarya Adalet Komisyonu Başkanı’ya “Harşit Savunması Zaferi” dergisini hediye etti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1916 yılı ortalarında Tirebolu’dan Refahiye’ye kadar uzanan hat boyunca yeni bir cephe ve savunma hattı oluşturuldu. Bu hattın önemli merkezlerinden biri de Alucra ilçesi oldu.

Kafkas Kolordusu, Miralay Fevzi Çakmak Paşa komutasında bölgeye konuşlandırıldı. Kolordunun karargâh merkezi olarak Zıhar (bugünkü Fevzi Çakmak) Köyü kullanıldı.



Askeri birlikler;

Gelvaris (Hacıhasan)

Çakmanus (Yeşilyurt)

Karabörk

Uzun (Boyluca)

Eşgüne (Demirözü)

köylerinin sırtlarında konuşlanarak savunma hattını oluşturdu.

Bölgede askeri tesisler kuruldu

Cephe hattının güçlendirilmesi amacıyla bölgede mevziler oluşturuldu, dispanserler ve asker koğuşları inşa edildi. Ayrıca Alucra’nın Kamışlı köyünde bir binada askeri hastane kurularak yaralı askerlerin tedavisi sağlandı.

Tarihi kaynaklara göre Alucra ve çevresi, Harşit Vadisi savunma hattının kritik merkezlerinden biri olarak savaşın seyrinde önemli rol oynadı.

Kaynak: Harşit Vadisi Araştırmaları.



HABER : ERKAN ERENLER