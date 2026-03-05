Alucra’nın Kafkas Cephesi’ndeki Stratejik Rolü Sakarya’da Anlatıldı

Alucra savunma hattının önemli üssü oldu
Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1916 yılı ortalarında Tirebolu’dan Refahiye’ye kadar uzanan hat boyunca yeni bir cephe ve savunma hattı oluşturuldu. Bu hattın önemli merkezlerinden biri de Alucra ilçesi oldu.
Kafkas Kolordusu, Miralay Fevzi Çakmak Paşa komutasında bölgeye konuşlandırıldı. Kolordunun karargâh merkezi olarak Zıhar (bugünkü Fevzi Çakmak) Köyü kullanıldı.
Askeri birlikler;
Gelvaris (Hacıhasan)
Çakmanus (Yeşilyurt)
Karabörk
Uzun (Boyluca)
Eşgüne (Demirözü)
köylerinin sırtlarında konuşlanarak savunma hattını oluşturdu.
Bölgede askeri tesisler kuruldu
Cephe hattının güçlendirilmesi amacıyla bölgede mevziler oluşturuldu, dispanserler ve asker koğuşları inşa edildi. Ayrıca Alucra’nın Kamışlı köyünde bir binada askeri hastane kurularak yaralı askerlerin tedavisi sağlandı.
Tarihi kaynaklara göre Alucra ve çevresi, Harşit Vadisi savunma hattının kritik merkezlerinden biri olarak savaşın seyrinde önemli rol oynadı.
