Bir fotoğraf karesi hayatını kararttı

Yalova'da komşusunun saldırısına uğrayan babanın burnu kırılmış, kucağındaki 14 aylık kızının ise kafatası çatlamıştı. Tutuklanan sanık ile yıllar önce çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada yayıldığını ve fail olarak gösterildiğini söyleyen Sabahattin Nazlıcan, tehditlere maruz kaldığını söyleyerek mağdur olduğunu ifade etti.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan Şener E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak bina yapıları nedeniyle çok sayıda tartışma yaşandı. Son olarak 20 Şubat tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı. Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Servet E. ise serbest kaldı.

"Sosyal medyada yayılan fotoğraf 2017 yılına aittir"

2017 yılında Şener E. ile çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada yayıldığını ve olayın faili olarak gösterildiği için ciddi tehdit ve hakaretlere uğradığını söyleyen Sabahattin Nazlıcan (37), konuya ilişkin açıklama yaptı. Şener E.'nin çocukluk arkadaşı olduğunu, 2017 yılında aynı iş yerinde çalışması vesilesiyle Şener E. ile fotoğraf çekildiğini ve o tarihten beri Yalova'ya gitmediğini dile getirdi.

"Çocuklarım, 'Senin baban bebek mi dövdü?' şeklinde sözlerle okulda zorbalığa maruz kalıyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan Sabahattin Nazlıcan, "Yalova'da yaşanan olayla hiçbir ilgim olmadığı halde fotoğrafım servis edildi. Bahsettiğim fotoğraf, 2017 yılında Yalova'ya kısa süreliğine geldiğim dönemde, birlikte çalıştığım Şener ile çekildi. O dönemde yaklaşık 15 gün birlikte çalışmıştık bir fotoğraf çekilmiştik. Bu fotoğraf daha sonra olayla ilişkilendirilerek sosyal medyada paylaşıldı. Bu durum ciddi tepkilere neden oldu. Hatta çocukların okulda 'Senin baban bebek mi dövdü?' şeklinde sözlerle zorbalığa maruz kaldığını öğrendim. Fotoğrafım kullanılarak sosyal medyada etiketler yapıldı, tehdit ve hakaret içerikli yorumlar yapıldı. 17 yılından bu yana Yalova'ya gitmişliğim yoktur. Herhangi bir bağım da bulunmamaktadır" diye konuştu.

"Şiddet olayının içinde yer alacak biri değilim"