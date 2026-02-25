İLÇE HABERLERİ:
Başkan Sezer Ramazan Bereketini Gölcüklülerle Paylaşıyor

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in Ramazan ayının bereketini, her akşam ilçenin ayrı bir köşesinde vatandaşlarla hemhal olarak paylaşmaya devam ediyor.

25 Şubat 2026 Çarşamba 15:16

 Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Sezer, iftar programından gazi ziyaretine, teravih sonrası mahalle buluşmalarına kadar dolu dolu bir programla, mübarek Ramazan ayını geçiyor.

 

Gençlerle İftar Sofrasında Buluşma

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ramazan mesaisine Gölcük Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle başladı. Geleceğin teminatı olan gençlerle iftar sofrasında bir araya gelen Sezer, samimi bir atmosferde orucunu açtı. İftarın ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan, gençlerin enerjisinden güç aldıklarını ifade ederek onların talep ve önerilerini dinledi.

 

Kıbrıs Gazisi Selahattin Salih’e Vefa Ziyareti

Teravih namazı sonrası programına ara vermeden devam eden Başkan Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ile birlikte anlamlı bir ziyarete imza attı. Kıbrıs Gazisi Selahattin Salih’i evinde ziyaret eden heyet, kahraman gazimizle hasbihal ederek hayır duasını aldı. Sezer, vatan savunmasında görev alan gazilerin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

 

Piyalepaşa’da Çay Molası

Gecenin son durağı ise Piyalepaşa Mahallesi oldu. Mahalledeki bir kıraathanede vatandaşlarla buluşan Başkan Sezer, sıcak çay eşliğinde hemşehrileriyle kucaklaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Sezer; İlçede devam eden projeler, planlanan yatırımlar, mahalle bazlı çözüm önerileri konularında vatandaşlara bilgiler verdi. Vatandaşların sorularını içtenlikle yanıtlayan Sezer, "Gölcük’ü ortak akılla yönetmeye devam ediyoruz" mesajını verdi.

