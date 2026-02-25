Derince İmam Zeynel Abidin Cemevi’nde işlem tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Derince’de inşa ettiği İmam Zeynel Abidin Cemevi, açılış için gün sayıyor. Her ayrıntının en ince detayına kadar düşünüldüğü Cemevi yakın bir zamanda kapılarını ibadete açacak.

İBADET VE HİZMET ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Sopalı Mahallesi’nde projelendirilen İmam Zeynel Abidin Cemevi, hizmete girmek için gün sayıyor. 5 kat olarak inşa edilen yapıda mobilya, aksesuar ve diğer tüm ihtiyaçlar tamamlandı. Elektrik tesisatında da sona yaklaşılırken, çevre düzenlemesi çalışmaları da bitirildi. Giriş katında çocuk oyun alanı ve güvenlik odası bulunan Cemevi’nde görme engelli vatandaşlar için hissedilebilir zemin uygulaması da yer alıyor.

LOKMA ODASI, MORG VE KÜTÜPHANE

Toplam 4045 metrekare inşaat alanına sahip proje; bodrum, zemin ve 3 normal kat olmak üzere 5 kattan oluşuyor. Bodrum katta cenaze merasimi alanı, morg, gasilhane, bay-bayan abdesthane, wc’ler, kazan dairesi, temizlik odası, enerji ve mekanik odalar ile 2 asansör bulunuyor.

60 KİŞİLİK KÜTÜPHANE

Toplam 800 metrekareden oluşan zemin katta 176 kişilik yemekhane, mutfak, ürün satış alanı, fuaye, güvenlik birimi, idari ofisler, engelli WC ve 2 adet asansör yer alıyor. Birinci katta 60 kişilik kütüphane, kütüphane deposu, sekretarya, şube müdürü odası, şube başkanı odası, dede odası, muhasebe birimi ile bay-bayan WC bulunuyor.

5 KATLI KÜLTÜREL VE DİNİ MERKEZ

İkinci katta 240 kişilik konferans salonu yer alırken, kulis alanı ile 4 adet Gençlik Eğitim Salonu, reji odası ve 2 asansör de bu katta konumlanıyor. Üçüncü katta ise cem salonu, bay-bayan cem girişleri, 2 lokma odası ve 2 asansör bulunuyor. İmam Zeynel Abidin Cemevi, modern donanımı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla yakın bir zamanda hizmet verecek.