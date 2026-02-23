İLÇE HABERLERİ:
Kartepe’de Ramazan Kent Meydanındaki Etkinliklerle Şenleniyor

Kartepe Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel Ramazan ayı etkinlikleri, her akşam birbirinden renkli programlarla vatandaşları bir araya getiriyor. İftar sonrası Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler ve hazırlanan özel alanlarda hem nostalji yaşıyor hem de manevi atmosferin huzurunu doyasıya hissediyor.

23 Şubat 2026 Pazartesi 11:03

 Otağ Çadırı’nda Geleneksel Eğlence Hacivat ve Karagöz

Ramazan ruhunun kalbi, Kartepe Kent Meydanı’na kurulan dev Otağ Çadırı'nda atıyor. Programın açılışında sahne alan geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmezi Hacivat ile Karagöz oyunu, çocuklardan yetişkinlere her yaştan izleyiciyle buluştu. Eski Ramazan eğlencelerini günümüze taşıyan gösteriler, büyük beğeni topladı. 

Ali Kemal ile Gönüllere Dokunan Hikayeler

Gecenin devamında ise sevilen isim Ali Kemal, kendine has anlatımıyla sahne aldı. "Ali Kemal ile Ramazan Hikayeleri" programında anlatılan kıssalar ve hikayeler, dinleyenleri hem düşündürdü hem de duygusal bir yolculuğa çıkardı. Otağ çadırını dolduran vatandaşlar, huzur dolu bir akşam geçirdi.

Sanal Gözlükle Kutsal Topraklara Yolculuk

Bu yılki etkinliklerin en dikkat çeken noktalarından biri de Sanat Evi oldu. Sanat evini ziyaret eden vatandaşlar, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri sayesinde kutsal toprakları görme imkanı buldu. Teknolojinin maneviyatla buluştuğu bu stantta, özellikle Mekke ve Medine’yi sanal ortamda ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Ramazan Sokağı’nda Nostalji ve Lezzet Durakları

Etkinlik alanı içerisinde kurulan Ramazan Sokağı, eski çarşı kültürünü yeniden canlandırdı. Ziyaretçiler, hazırlanan çeşitli ikramlarla iftar sonrası ağızlarını tatlandırdı. Pamuk şekerinden Osmanlı macununa, çay ikramlarından geleneksel lezzetlere kadar pek çok seçenek Kartepelilere ücretsiz olarak sunuldu.

