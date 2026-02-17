KÜLTÜR VE SANAT:
“Mukaddes Emanetler” sergisi kapılarını açıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çok özel ve manevi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. “Mukaddes Emanetler” ile “Ramazan ve Ramazaniyyeler Yazma Eser” sergileri 18 Şubat Çarşamba günü (yarın) SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Sergide, aralarında iki adet sakal-ı şerifin de yer aldığı kutsal emanetler ziyarete açılacak.

17 Şubat 2026 Salı 14:19

 RAMAZAN AYININ MANEVİ ATMOSFERİNE ANLAM KATACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde iki önemli sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Mukaddes Emanetler” ile “Ramazan ve Ramazaniyyeler Yazma Eser” sergileri 18 Şubat Çarşamba günü saat 13.30’da SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde açılacak. Sergi içinde yer alan mukaddes emanetler, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak mübarek Ramazan ayının manevi atmosferine anlam katacak. İslam dünyası için büyük önemi olan emanetler içinde iki adet sakal-ı şerif yer alacak. Mukaddes emanetler, Ramazan ayı boyunca ziyarete açık kalacak.

 

MUKADDES EMANETLERDE NELER OLACAK?

Ramazan ayını idrak ederken ziyaret edilebilecek Mukaddes Emanetler Sergisi’nde; Kâbe Toprağı, Yazılı Yemeni (Destimâl-i Şerif), Tabut Örtüsü ve karanfil muhafazalı, pişmiş topraktan yapılmış Zemzemlik ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

RAMAZAN VE RAMAZANİYYELER SERGİSİ AÇILACAK

Mukaddes emanetlerin yanı sıra “Ramazan ve Ramazaniyyeler Yazma Eserler Sergisi” de sanatseverlerle buluşacak. Sergide; çeşitli koleksiyonlardan seçilen 32 eser yer alacak. Ayrıca 16. asırda Osmanlı hat ekolünün kurucusu meşhur hattat Şeyh Hamdullah’ın hattıyla yazılmış bir Kur’an-ı Kerim de serginin en nadide parçaları arasında olacak.

 

SERGİDE YER ALACAK BAŞLICA ESERLER

Ramazan ayı boyunca açık kalacak olan sergide başlıca eserler ise şunlar; Fezâil / Ak Ali İzmitî,  Hidâye, Hayriyye-i Nâbî, Delâilüʼl-Hayrât, El-Câmiʻuʼs-Sahîh / Envâruʼt-Tenzîl / ve Enʻâm-ı Şerîf.

