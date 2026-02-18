Alparslan Anaokulu’nda sıfır atık eğitimi verildi

ÖĞRENCİLERE HEDİYELER VERİLDİ
Öğrencilere, sıfır atığın önemi, geri dönüşümün dünyaya ve çevreye katkısından bahsedilirken, sıfır atık çalışmalarıyla birlikte dünyaya ne gibi katkılar sağlanabileceği anlatıldı ve daha sonrasında da küçük bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, yanlarında getirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları öğrencilere gösterdi. Daha sonrasında ise Çayırova Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler, günün anısına minik öğrencilere takdim edildi. Eğitim ise, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.