İLÇE HABERLERİ:
Alparslan Anaokulu’nda sıfır atık eğitimi verildi

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Anaokulu’ndaki minik öğrencilere, sıfır atık eğitimi verdi.

Alparslan Anaokulu'nda sıfır atık eğitimi verildi

18 Şubat 2026 Çarşamba 09:34

 Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okullardaki minik öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda bugüne kadar birçok okulda eğitim veren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, son olarak Alparslan Anaokulu’nda sıfır atık eğitimi verdi. Bununla birlikte, Alparslan Anaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, topladıkları geri dönüştürülebilir atıkları da belediye ekiplerine teslim etti. Okuldaki öğrencilerle bir araya gelen ekipler, ilk olarak öğrencilere ‘Sıfır Atık Nedir?’ konulu bir sunum yaptı.

 

ÖĞRENCİLERE HEDİYELER VERİLDİ

Öğrencilere, sıfır atığın önemi, geri dönüşümün dünyaya ve çevreye katkısından bahsedilirken, sıfır atık çalışmalarıyla birlikte dünyaya ne gibi katkılar sağlanabileceği anlatıldı ve daha sonrasında da küçük bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, yanlarında getirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları öğrencilere gösterdi. Daha sonrasında ise Çayırova Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler, günün anısına minik öğrencilere takdim edildi. Eğitim ise, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

