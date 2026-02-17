Çayırova’da Ramazan coşkuyla karşılandı

“ALLAH RAZI OLSUN SİZLERDEN”
Yürüyüş sonrasında ise tüm Çayırovalılar hep birlikte edilen dualara amin dedi. Yürüyüş sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; “Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun sizlerden, geldiniz burada bizi yalnız bırakmadınız. Güzel bir geleneğimizi Çayırova’da başlatmış olduk. Bu vesile ile Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Rabbim sağlık ve sıhhatle hepimize oruçlarımızı tutmayı nasip eylesin.” Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, kent protokolü, Çayırovalılar ve minik öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirirken, program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;
“MÜBAREK RAMAZAN’I SEVGİYLE KARŞILIYORUZ”
“Mübarek Ramazan’ı sevgiyle, muhabbetle ve kardeşlik ruhuyla karşılıyoruz. Ramazan; gönülleri birleştiren, kalpleri yumuşatan, sofraları bereketlendiren müstesna bir iklimdir. Bu güzel atmosferin sevincini ve heyecanını hemşehrilerimizle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim sofralarımızdan bereketi, yüzlerimizden tebessümü; hanelerimizden ve gönüllerimizden huzuru eksik etmesin.”