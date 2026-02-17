Çayırova’da Ramazan coşkuyla karşılandı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve yüzlerce Çayırovalı minik öğrenci, 11 ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kala, Ramazan coşkusunu tüm Çayırovalılarla birlikte paylaştı. Fatih Caddesi’nde gerçekleştirilen Ramazan yürüyüşü, renkli görüntülere sahne olurken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Mübarek Ramazan’ı sevgiyle, muhabbetle ve kardeşlik ruhuyla karşılıyoruz” dedi.

Çayırova’da Ramazan coşkusu ilçeyi sardı. Mübarek Ramazan ayına kavuşmamıza çok kısa bir süre kala, Çayırova’da da Ramazan yürüyüşü gerçekleştirildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, velileri ve kent protokolünün katılımıyla, bugün Fatih Caddesi’nde gerçekleştirilen yürüyüş, renkli anlara sahne oldu. Minik öğrencilerin elleriyle hazırladığı ‘Hoş Geldin Ramazan’, ‘Ramazan Geldi Hoş Geldi’ yazılı pankartlar, Fatih Caddesi’ndeki esnaf ve vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Başkan Çiftçi ve Çayırovalılar, Fatih Caddesi’nin başından başladıkları yürüyüşü, cadde sonunda sonlandırdı.

“ALLAH RAZI OLSUN SİZLERDEN”

Yürüyüş sonrasında ise tüm Çayırovalılar hep birlikte edilen dualara amin dedi. Yürüyüş sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; “Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun sizlerden, geldiniz burada bizi yalnız bırakmadınız. Güzel bir geleneğimizi Çayırova’da başlatmış olduk. Bu vesile ile Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Rabbim sağlık ve sıhhatle hepimize oruçlarımızı tutmayı nasip eylesin.” Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, kent protokolü, Çayırovalılar ve minik öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirirken, program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“MÜBAREK RAMAZAN’I SEVGİYLE KARŞILIYORUZ”

“Mübarek Ramazan’ı sevgiyle, muhabbetle ve kardeşlik ruhuyla karşılıyoruz. Ramazan; gönülleri birleştiren, kalpleri yumuşatan, sofraları bereketlendiren müstesna bir iklimdir. Bu güzel atmosferin sevincini ve heyecanını hemşehrilerimizle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim sofralarımızdan bereketi, yüzlerimizden tebessümü; hanelerimizden ve gönüllerimizden huzuru eksik etmesin.”