Güzel havanın rotası Ormanya oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Ormanya Doğal Yaşam Parkı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı hafta sonu, ziyaretçi akınına uğradı. İki gün boyunca binlerce doğaseveri ağırlayan Ormanya, özellikle aileler ve çocuklar için en çok tercih edilen hafta sonu rotası oldu. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

17 Şubat 2026 Salı 14:21

 DOĞASEVERLER ORMANYA’DA BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya’nın yürüyüş ve bisiklet parkurları, çocuk hayvan çiftliği, doğal yaşam alanları ve mesire alanları hafta sonu boyunca yoğun ilgi gördü. Doğaseverler temiz hava eşliğinde yürüyüş yaparken, çocuklar hayvan çiftliğinde keyifli anlar geçirdi. Fotoğraf tutkunları ise doğanın canlanan renklerini objektiflerine yansıttı. Artan ziyaretçi sayısına rağmen alanda düzen ve güvenliğin titizlikle sağlandığı Ormanya’da doğayla baş başa, güvenli ve düzenli bir ortamda kamp imkânı da bulan doğaseverler, hafta sonunu keyifli ve huzurlu bir atmosferde geçirdi.


HAFTA SONUNUN GÖZDESİ OLDU

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte açık alanlara olan ilgi artarken, Ormanya her mevsim ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Doğal yaşamı koruma ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla hizmet veren Ormanya, önümüzdeki günlerde de ziyaretçilerini doğayla buluşturmaya devam edecek.

