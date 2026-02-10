Darıcalı sporcular 2025’te 459 madalya kazandı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2025 yılında bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla hem ilçenin hem de ülkenin gururu oldu. Kulüp, 13 branşta eğitim verirken toplamda 459 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Başkan Muzaffer Bıyık, kulübün başarısından dolayı gurur duyduğunu belirterek spor desteğinin artarak devam edeceğini söyledi.

2025 yılında adeta fırtına gibi esen ve yıl boyunca çeşitli organizasyonlarda toplamda 459 madalya toplayarak büyük bir başarı yakalayan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, “Bizim Çocukların Başarı Hikayesi” programıyla yıl değerlendirme toplantısı düzenledi. Darıca Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Enver Demirci ile birlikte siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda sporcu katıldı.

138 ALTIN, 150 GÜMÜŞ, 171 BRONZ

Her branşta adeta rüzgar gibi esen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2025 yılı boyunca 138’i altın, 150’si gümüş ve 171’i bronz olmak üzere toplamda 459 madalya kazanarak büyük başarı yakaladı. Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Enver Demirci, başarı çizgisini devam ettireceklerini belirterek "Bize her türlü desteği veren Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık'a teşekkür ediyorum. Spordaki başarımızı sürdürmek için çalışacağız" dedi.

SPOR ŞEHRİ DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2025 yılında elde edilen başarılardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek "Sporu; sadece bir yarış alanı değil, gençlerimizi geleceğe hazırlayan güçlü bir eğitim ve karakter inşa süreci olarak görüyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz, bu anlayışla binlerce çocuğumuzu ve gencimizi sporla buluşturuyor. Kulübümüz; farklı branşlarda Darıca’mızı başarıyla temsil etmiş, önemli dereceler ve gurur verici sonuçlar elde etmiştir. Sporcularımız 2025 yılında 400’ün üzerinde madalya kazanarak gururumuz oldular. Bu başarılar tesadüf değil; emek, disiplin ve doğru planlamanın sonucudur. Darıca, artık yalnızca sporcu yetiştiren değil, büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan bir ilçe konumundadır. Spor Şehri Darıca vizyonuyla spora desteğimiz artarak devam edecek. İlçemizde spor tesislerinin artırılması, mevcut tesislerin iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir. Darıca’yı sporla anılan, sporla büyüyen bir kent haline getirme hedefimizden geri adım atmayacağız. Önümüzdeki dönemde branş çeşitliliğini artıran, altyapıyı daha da güçlendiren ve başarıyı sürdürülebilir kılan bir kulüp yapısını hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

DARICALI GENÇLER ÇOK ŞANSLI

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de yaptığı selamlama konuşmasında Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün başarısını tebrik ederek “Darıcalı gençler çok şanslı. Sporun her branşına yatırım yapan, destek olan bir yönetim anlayışı var. Elde edilen başarılardan dolayı, belediye başkanımız başta olmak üzere antrenör ve sporcularımız ile kulüp idarecilerimizi tebrik ediyorum” dedi. Program sonunda Başarılı sporcular ve kulübe katkı sunan isimlere teşekkür plaketi verilirken aktif sporculuğa veda eden başarılı sporcu Eray Şamdan için de özel bir hediye verildi. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.