Gastro Genç’te sıfır atık, kıyasıya rekabet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. tarafından düzenlenen “Kocaeli Gastro Genç 2026 Yarışması” genç şef adaylarını bir araya getirdi. Gıda israfının önlenmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve çevre dostu üretim anlayışının yaygınlaşması konularını ön plana çıkaran etkinlik, öğrencilerin keyifli bir deneyim yaşadıkları kapsamlı bir gastronomi buluşmasına dönüştü.





GASTRO GENÇ’TE LEZZET VE YETENEK BULUŞTU





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kocaeli Gastro Genç 2026 Yarışması”, genç şef adaylarını yine heyecan dolu bir atmosferde bir araya getirdi. Gastronomi alanına ilgi duyan öğrencilerin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu organizasyon, hem rekabet hem de öğrenme açısından zengin bir deneyim sundu. Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Sıfır Atık-Esnaf Lokantası” temasıyla gerçekleştirilen yarışmada gençler, sürdürülebilir mutfak anlayışını yaratıcı tariflerle buluşturdu. Katılımcılar, belirlenen süre içinde hem lezzet hem sunum hem de israfı önleme kriterlerine uygun tabaklar hazırlamak için kıyasıya mücadele etti.





YARIŞMANIN AÇILIŞINA GENİŞ KATILIM





Antikkapı Düğün Salonu’nda düzenlenen yemek yarışmanın açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İsmail Yıldırım, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, AK Parti İzmit Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Akbal, Kocaeli Aşçı-Kebapçı-Köfteci ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Haftacı katılım sağladı.





BÜYÜKŞEHİR GENÇLERİN YANINDA





Yarışmanın yanı sıra gün boyunca düzenlenen etkinliklerle zenginleşen program, selamlama konuşmalarıyla başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin hayallerine ve yeteneklerine büyük önem verdiğini vurgulayan Berna Abiş, Gastro Genç’in bu vizyonun en somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Türk mutfağının dünya mutfakları arasında güçlü bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Abiş, yarışmaya katılan gençlerin ileride uluslararası arenada ülkeyi başarıyla temsil edecek şefler olacağına inandığını dile getirdi. Abiş konuşmasının devamında, yarışmanın teması olan sürdürülebilirlik ve sıfır atık konularının önemine değinerek bu bilincin yaygınlaşması gerektiğinin altını çizdi.





TASARRUF VE GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ VURGULANDI





Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İsmail Yıldırım ise “Kocaeli Gastro Genç 2026 Yarışması” kapsamında tasarruf ve geri dönüşüm konularını ön planda tuttuklarını belirtti. Öğrencilerin bu anlayışı sadece yarışmada değil, günlük yaşamlarında da uygulamalarının önemine dikkat çeken Yıldırım, en büyük tasarrufun zamanın doğru kullanımıyla sağlanacağını ifade etti. Yıldırım, “Sizin büyük bir kültürünüz var. Milli gelenek ve değerlerinizi iyi öğrenerek gelecek yüzyılda bu dünyanın lider nüfusu olacağınıza inancımız tamdır” dedi. Yıldırım konuşmasını öğrencilere başarı dileklerini ileterek ve yarışma sürecinde keyif almalarını temenni ederek tamamladı.









UZMAN JÜRİDEN TİTİZ DEĞERLENDİRME





Yarışmanın jüri kadrosunda Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Uca Karacabey, Doç. Dr. Nihan Akdemir, İzmit Çınar Lokantası İşletmecisi Mustafa Çınar, Antikkapı A.Ş. Üretim Müdürü Yasemin Ergin ve İşletmeler Müdürü Yardımcı Aşçıbaşı Abdullah Yıldız yer aldı. Jüri üyeleri, yarışmacı öğrencileri tat ve lezzet dengesi, görsel sunum, doku ve kıvam, hijyen kurallarına uygunluk ile sıfır atık temasına uyum olmak üzere beş ayrı kategoride titizlikle değerlendirdi. Yapılan puanlama sonucunda hem teknik becerilerini hem de yaratıcılıklarını en iyi şekilde ortaya koyan öğrenciler öne çıkarak dereceye girmeye hak kazandı.





11 TAKIM REKABET ETTİ, BİRİNCİ GEBZE’DEN ÇIKTI





Liseler arası düzenlenen yarışmada Kocaeli genelinde faaliyet gösteren 11 meslek lisesinin yiyecek ve içecek hizmetleri bölümünde eğitim gören 33 öğrenci yarıştı. Yeni teknikler öğrenme ve mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulan gençler aynı zamanda keyifli anlar yaşadı. Yarışmada Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Gebze Mesleki Eğitim Merkezi ikinci, Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde etti. Sıfır Atık Jüri Özel Ödülü’nün sahibi ise Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.









YARIŞMACI OKULLAR

• Kartepe Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Gebze Mesleki Eğitim Merkezi

• Gebze Özel Eğitim Meslek Okulu

• Çayırova Yapı Kredi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• İzmit Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Başiskele Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• İzmit Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Kandıra Şehit Yavuz Sonat Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi