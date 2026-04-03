Başkan Çiftçi’den spor lisesine yakın takip

“GELECEĞE HAZIRLANACAKLAR”
Yurt ve derslik binasında ince işçilik çalışmaları devam ederken, derslik binasının doğramaları takılıyor. Bununla birlikte kapalı spor salonunun çatı imalatında ise sona gelinmek üzere. Şantiye alanında yetkililerden bilgi alan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Burası gerçekten bir kompleks, eğitim ve sporun bir arada olduğu büyük bir eser. Çok güzel bir çalışma oldu, Çocuklarımız burada eğitim görecek, sporlarını yapacaklar, geleceğe kendilerini hazırlayacak.
“ÜLKE GENELİNDE İLGİ GÖRECEK”
Sadece spor alanında değil, her alanda kendilerini geleceğe hazırlayabilirler. Yatılı yurtların da olması, ülke genelinde de bir ilgi olacak. Burası çok güzel bir eğitim yeri oldu. Teknolojinin son imkanlarıyla imalatlar devam ediyor. Bizim çocuklarımız burada okuyacak, sadece Çayırova’daki çocuklarımız değil bütün Türkiye’deki öğrencilerimiz burayı tercih etmeleri durumunda burada eğitim öğretim görecekler, bu da bizi mutlu ediyor. İnsanın yaşayabileceği en büyük mutluluğu yaşattı rabbim bizlere.”
“GÜÇLÜ BİR EĞİTİM MERKEZİ”
Şantiye alanına yaptığı ziyaret sonrasında da açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Spor vizyonumuzun eseri olan Spor Lisesi inşaatını yakından takip ediyorum. Gençlerimizin hem akademik hem de sportif anlamda en iyi şekilde yetişeceği güçlü bir eğitim merkezini Çayırova’mıza kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.