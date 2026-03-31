Çayırovalı sporcular, o turnuvadan 2 madalyayla döndü

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Kick Boks branşı sporcuları, 26-29 Mart tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda 2 madalya kazandı.

31 Mart 2026 Salı 12:01

Çayırovalı kick boksçular, Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’ndan iki madalya ile döndü. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve gelmesiyle birlikte, yapılan spor yatırımlarının meyveleri toplanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Çayırovalı sporcular, katıldıkları tüm turnuvalarda adından söz ettirmeyi ve başarı elde etmeyi sürdürüyor. Bunun son örneği ise Diyarbakır’da 26-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda gerçekleşti. Turnuvaya dört sporcu ile katılım sağlayan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü kick boksçuları, iki farklı dalda bronz madalyayı boynuna geçirdi.

 

İKİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ GELDİ

Yapılan müsabakalar sonucunda, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Taha Demir, Genç Erkekler 71 KG Full Contact branşında Türkiye 3.’sü olurken, Sinem Erdoğan ise, Büyük Bayan +70 KG Full Contact dalında Türkiye 3.’sü olarak, bronz madalyayı taktı. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Azimleri, disiplinleri ve mücadele ruhlarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.




banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

