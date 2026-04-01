Kitaplar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yunanistan’daki Osmanlı Mirası Kitapta Toplandı

Yazarın yıllar süren saha çalışmalarıyla hazırladığı eser, Batı Trakya’dan Girit’e uzanan geniş coğrafyada Osmanlı vakıf ve kültür mirasını belgesel tadında okuyucuya sunuyor.

01 Nisan 2026 Çarşamba 11:32

İSMAİL KAHRAMAN KİMDİR?

Gebze Gazetesi ve İlim Kültür Tarih ve Araştırmaları Merkezi'nin kurucusu (İKTAV) İsmail Kahraman, Türk basınında uzun yıllar görev yapmış bir gazetecidirKahraman, özellikle Türk dünyasıyla ilgili saha çalışmaları ve araştırmalarıyla öne çıkan bir isimdir. Farklı coğrafyalara yaptığı seyahatleri yazılarına taşıyarak kültürel mirasın izini sürmüş, gazeteciliğinin yanı sıra araştırmacı-yazar kimliğiyle de dikkat çekmiştir. Aynı zamanda birçok ülke ve şehri gezmiş, bu deneyimlerini Devri Alem TV’de yayın hayatına taşımıştır. Çektiği belgeseller hâlen kesintisiz olarak yayınlanmaktadır. 

Yunanistan’daki Türk-İslam Mirası Kitapta Hayat Buldu

Yazar İsmail Kahraman’ın kaleme aldığı Yunanistan’da Türk-İslam Medeniyeti adlı eser, okuyucuyla buluştu. Batı Trakya, Rodos, Girit ve Güney Kıbrıs’ta Türk-İslam izlerini belge niteliğinde ele alan kitap, bölgedeki tarihi mirasın izini sürüyor.

Kitap camilerden tekkelere, mimari yapılardan kültürel izlere kadar geniş bir yelpazede incelemeler sunuyor. Kitapta yer alan fotoğraflar ve saha gözlemleri, okuyucuya görsel ve tarihsel bir yolculuk vadediyor.

Derinlemesine, Çok Katmanlı ve Kapsamlı İçerik

Yazar, Yunanistan başta olmak üzere Batı Trakya, Rodos, Girit ve Güney Kıbrıs’ta Osmanlı dönemine ait vakıf ve kültür mirasını araştırmak amacıyla kapsamlı belgesel çalışmaları yapmıştır. Bu süreçte Evliya Çelebi’nin izinden giderek Gümülcine, Dedeağaç, Kavala, Selanik, Atina ve Pire gibi önemli şehirleri gezmiş; ardından Girit’te Hanya, Kandiye ve Resmo ile Rodos Adası’nda incelemelerde bulunmuştur.

Yaklaşık 400 yıl Osmanlı yönetiminde kalan bu bölgelerdeki camiler, vakıf eserleri ve kültürel yapılar yerinde incelenmiş, fotoğraf ve belgesellerle kayıt altına alınmıştır. Özellikle Pire’deki Türk Şehitliği ziyareti ve Atina’daki Akropolis’ten yapılan gözlemler, geçmişe duyulan tarihsel bağ ve manevi duygularla birlikte ele alınmıştır.

Tüm bu saha çalışmaları ve belgesel çekimleri kitapta bir araya getirilerek, Osmanlı’nın bölgede bıraktığı kültürel, tarihi ve inanç mirasının tanıtılması amaçlanmıştır. Eser, hem bu değerleri kayıt altına almayı hem de gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kitaptan Ekrana: Karekod Belgesele Açılıyor

Yunanistan’da Türk-İslam Medeniyeti adlı eserin kapağında yer alan karekod, okuyuculara basılı içerik ile dijital dünya arasında köprü kuruyor. Yazar İsmail Kahraman tarafından kaleme alınan kitap, Batı Trakya’dan Girit’e uzanan tarihi mirası ele alırken, karekod aracılığıyla zenginleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kapağa yerleştirilen QR kodun okutulmasıyla, kitapta anlatılan camiler, tekkeler ve tarihi yapılarla ilgili video içeriklere ve belgesel niteliğinde görsellere erişilebildiği belirtiliyor. Bu sayede okuyucular Youtube Devri Alem TV sayesinde yalnızca metinle sınırlı kalmayıp, anlatılan mekanları daha yakından tanıma fırsatı buluyor. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQANAXJJL8XQRFJG8u6zGn95

Yunanistan'da Türk-İslam Medeniyeti kitabı şimdi Kitapyurdu sitesinde. 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/yunanistanda-turkislam-medeniyeti-bati-trakya-rodos-girit-ve-guney-kibrista-belgesel-tadinda-devri-alem/741581.html&publisher_id=11692



Haber ve Fotoğraflar: Meldanur Çakır
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

