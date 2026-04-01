Gebze'de en çok kitap okuyan okurlar ödüllendirildi

Gebze'de "İyileştiren ve geliştiren kütüphane" temasıyla bu yıl 62'ncisi düzenlenen Kütüphane Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kütüphanelerden en çok yararlanıp, en çok kitap okuyan okurlara ödülleri takdim edildi

01 Nisan 2026 Çarşamba 11:19

Gebze Belediyesi kütüphaneleri, İlçe Halk Kütüphanesi ve Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve müzik dinletisi katılımcıların beğenisini topladı. 

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Tevhide Buğan, kütüphanelerin bireysel gelişim ve toplumsal ilerleme açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekti. 

Etkinliğin sonunda Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım tarafından, kütüphanelerden en çok yararlanan ve en çok kitap okuyan okurlara ödülleri takdim edildi. 

Programa, Kaymakam Özyiğit ve Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında bugün 12.30-13.00 saatleri arasında Gebze Kent Meydanı'nda, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek kitap okuma etkinliği düzenlenecek. 


