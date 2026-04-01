Gebze'de en çok kitap okuyan okurlar ödüllendirildi

Gebze'de "İyileştiren ve geliştiren kütüphane" temasıyla bu yıl 62'ncisi düzenlenen Kütüphane Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kütüphanelerden en çok yararlanıp, en çok kitap okuyan okurlara ödülleri takdim edildi

Gebze Belediyesi kütüphaneleri, İlçe Halk Kütüphanesi ve Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve müzik dinletisi katılımcıların beğenisini topladı.





Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Tevhide Buğan, kütüphanelerin bireysel gelişim ve toplumsal ilerleme açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.





Etkinliğin sonunda Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım tarafından, kütüphanelerden en çok yararlanan ve en çok kitap okuyan okurlara ödülleri takdim edildi.



