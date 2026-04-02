Aile ve Bilinçlenme Temalı Nedret Demir Kitabı ‘Uyku-Mayın Uyu-Mayın’ Yayında

Yazar ve söz yazarı Nedret Demir, son kitabı ‘Uyku-Mayın Uyu-Mayın’ ile okurları uyanık olmaya ve bilinçlenmeye davet ediyor. Aile değerleri, farkındalık ve okumanın önemi, çarpıcı bir dille ele alınıyor.

Nedret Demir kimdir?

Nedret Demir, Türk yazar, şair, söz yazarı, besteci, kültür ve sanat insanıdır.





Özellikle söz yazarı ve besteci olarak müzik alanında ortaya koyduğu eserler ve kişisel gelişim, sosyal roman, şiir, din ve inançlar kategorilerinde yazdığı kitapları ile tanınır.





Eserlerinde yalın ve kolay anlaşılır bir dil kullanarak okuyucu ile çok yakın bir bağ kurar.



Yazarın daha önce yayınlanmış eserleri:





İşte Hayatın Gizli Hazinesi



İşte Hazinenin Sırları



Öğretmenin Kayıp Mektupları



Mayıs Sancıları



Uykudakilere Dürtüklemeler



Okumayınız Çarpılırsınız!

UYKU-MAYIN UYU-MAYIN adlı eseri



Ve şimdi adlı eseri Devri Alem Yayınları tarafından yayınlandı.

Nedret Demir bu eserinde uyanık kalmaya dair güçlü bir bakış ortaya koyuyor. Bireylerin “uyanık kalması” gerektiği vurgulanırken, bunun için okumanın ve bilinçlenmenin önemine dikkat çekiliyor. Okuyucuya doğrudan ve samimi hitap eden ifadeler, onları zaman zaman derinlemesine uyarıcı bir ton içeriyor.



Aydınlık bir geleceğe ulaşmanın, okumakla, uyanık kalmakla, ancak bilinçli bir çabayla mümkün olacağı ifade ediliyor. Ailenin, toplum için en değerli yapı taşı olduğu belirtilirken, bu değerin korunması gerektiği vurgulanıyor. Aile, “en önemli kale” ve “en büyük hazine” olarak tanımlanıyor.





Nedret Demir’in “Uyku-Mayın Uyu-Mayın” kitabının kapağı Uğur Tatar’dan





Kişisel gelişim ve bilinçlenme temalarını işleyen Nedret Demir’in son kitabı “Uyku-Mayın Uyu-Mayın”, içeriği kadar kapağıyla da dikkat çekiyor. Kitabın kapağı ve mizanpaj tasarımı, görsel anlatımıyla tanınan, ödüllü yönetmen, yazar, editör Uğur Tatar tarafından hazırlandı.