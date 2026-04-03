ADRİYATİK’TEN TUNA’YA: BALKANLARIN İZİNİ SÜREN ESER YAYINDA

“Belgeselcinin Not Defteri” serisi kapsamında yayımlanan çalışma, yalnızca bir gezi kitabı olmanın ötesine geçerek tarih, kültür ve medeniyet bağlarını irdeleyen bir kaynak niteliği taşıyor. Okuyuculara Balkanlar’ın derinliklerine uzanan bir yolculuk vadeden eser, aynı zamanda geçmiş ile bugün arasında bir köprü kurmayı hedefliyor.
Saraybosna’daki Vrelo Bosna ve çevresindeki su kaynakları, Sava ve Drina üzerinden Tuna Nehri’ne ulaşarak bölgeye hayat veriyor. Kitapta, Saraybosna “Avrupa’nın Kudüs’ü” ve Tuna’nın manevi kaynağı olarak tanımlanırken, Balkanlar’ın tarihî ve kültürel bağlarla “gönül coğrafyası” olduğu vurgulanıyor.
Mizanpaj Sanatı Yönetmen Uğur Tatar’dan
Kitabın kapağı ve sayfa düzeni, görsel anlatımıyla kendine özgü bir dil oluşturan ödüllü yönetmen, yazar ve editör Uğur Tatar tarafından tasarlandı. Her sayfa, okuyucuyu hem görsel hem de içerik olarak etkileyici bir deneyime davet ediyor.
Kitabın Kapağındaki Karekod, Sizi ‘Adriyatik’ten Tuna’ya’ Belgeseline Götürüyor
Bu kapsamda yazar, edindiği bilgi ve deneyimleri yalnızca kitabında paylaşmakla kalmıyor; aynı zamanda Devri Alem TV kanalında da okuyuculara ve izleyicilere sunuyor. Kanal üzerinden yapılan paylaşımlar, hem kitapta yer alan içeriklere derinlik kazandırıyor hem de belgesel, röportaj ve videolar aracılığıyla bilgi birikimini daha geniş bir kitleyle buluşturuyor. Böylece, okuyucular yalnızca yazılı metinlerle değil, görsel ve işitsel deneyimlerle de zenginleşiyor.
Haber: Meldanur Çakır