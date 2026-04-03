Kitaplar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ADRİYATİK’TEN TUNA’YA: BALKANLARIN İZİNİ SÜREN ESER YAYINDA

Balkan coğrafyasının tarihî ve kültürel mirasını ele alan “Adriyatik’ten Tuna’ya” adlı eser okuyucuyla buluştu.

03 Nisan 2026 Cuma 14:45

İsmail Kahraman imzasını taşıyan kitap, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Arnavutluk ve Makedonya’yı kapsayan geniş bir coğrafyada yapılan gözlem ve incelemeleri bir araya getiriyor.

Belgesel niteliği taşıyan eser, bölgedeki Osmanlı izleri, mimari yapılar ve kültürel miras unsurlarını fotoğraflar ve notlarla destekleyerek sunuyor. Kitabın kapağında yer alan cami, köprü ve tarihî yapı görselleri, Balkanlar’ın çok katmanlı geçmişine dikkat çekiyor.

Belgeselcinin Not Defteri” serisi kapsamında yayımlanan çalışma, yalnızca bir gezi kitabı olmanın ötesine geçerek tarih, kültür ve medeniyet bağlarını irdeleyen bir kaynak niteliği taşıyor. Okuyuculara Balkanlar’ın derinliklerine uzanan bir yolculuk vadeden eser, aynı zamanda geçmiş ile bugün arasında bir köprü kurmayı hedefliyor.

Saraybosna’daki Vrelo Bosna ve çevresindeki su kaynakları, Sava ve Drina üzerinden Tuna Nehri’ne ulaşarak bölgeye hayat veriyor. Kitapta, Saraybosna “Avrupa’nın Kudüs’ü” ve Tuna’nın manevi kaynağı olarak tanımlanırken, Balkanlar’ın tarihî ve kültürel bağlarla “gönül coğrafyası” olduğu vurgulanıyor.



Mizanpaj Sanatı Yönetmen Uğur Tatar’dan

Kitabın kapağı ve sayfa düzeni, görsel anlatımıyla kendine özgü bir dil oluşturan ödüllü yönetmen, yazar ve editör Uğur Tatar tarafından tasarlandı. Her sayfa, okuyucuyu hem görsel hem de içerik olarak etkileyici bir deneyime davet ediyor.

Kitabın Kapağındaki Karekod, Sizi ‘Adriyatik’ten Tuna’ya’ Belgeseline Götürüyor

Bu kapsamda yazar, edindiği bilgi ve deneyimleri yalnızca kitabında paylaşmakla kalmıyor; aynı zamanda Devri Alem TV kanalında da okuyuculara ve izleyicilere sunuyor. Kanal üzerinden yapılan paylaşımlar, hem kitapta yer alan içeriklere derinlik kazandırıyor hem de belgesel, röportaj ve videolar aracılığıyla bilgi birikimini daha geniş bir kitleyle buluşturuyor. Böylece, okuyucular yalnızca yazılı metinlerle değil, görsel ve işitsel deneyimlerle de zenginleşiyor.

Devri Alem Yayınları tarafından hazırlanan bu özel kitap, artık Kitapyurdu’nda sizlerle buluşuyor.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/adriyatikten-tuna-nehrine-bosna-hersekkaradagarnavutlukkosovamakedonya/749432.html&publisher_id=11692

Haber: Meldanur Çakır
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

