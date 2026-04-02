Acar’ın kaleme aldığı “Kocaeli Kandıra Halk Kültürü Kitabı” tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğinde hayata geçen Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Acar’ın kaleme aldığı “Kocaeli Kandıra Halk Kültürü” adlı eserin tanıtımına ev sahipliği yaptı. Eser, “Manav” olarak adlandırılan yerleşik Türk toplumunun kültürel birikimini çeşitli yönleriyle ele alıyor.





YEREL KÜLTÜR GELECEĞE AKTARILIYOR



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğinde düzenlenen program, şehrin önemli kültürel mekânlarından biri olan Portakal Hafız Konağı’ndaki Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nde gerçekleştirildi. Tanıtım programına protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. “Kocaeli Kandıra Halk Kültürü” adlı kitap, Kandıra başta olmak üzere İzmit, Derince, Körfez ve Gebze gibi ilçelerde yaşayan ve “Manav” olarak adlandırılan yerleşik Türk toplumunun kültürel birikimini çeşitli yönleriyle ele alıyor. Sohbet üslubuyla kaleme alınan ve akademik verilerle desteklenen eser, hem sözlü kültür hem de günlük yaşam pratiklerini okuyucuya aktarıyor.

BU ESERDE YOK YOK



İki bölümden oluşan kitabın “Kandıra’da Eski Hayat” başlıklı ilk bölümünde, geçmişteki yaşam tarzı, gelenekler ve gündelik hayat detayları anlatılıyor. “Kandıra Halk Kültürü Sözlüğü” başlıklı ikinci bölümde ise günümüzde unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce yerel kelime, örnekleriyle birlikte açıklanıyor. Kitapta köy yaşamı, evlerin mimari özellikleri, yöresel yiyecek ve içecekler, düğün, bayram, sünnet ve cenaze gibi özel günlere ilişkin gelenekler, tarımsal faaliyetler, çocuk ve yetişkin oyunları, halk hekimliği uygulamaları, lakaplar, hitap şekilleri, atasözleri, deyimler, beddualar ve türküler gibi pek çok unsur ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Ayrıca Kurtuluş Savaşı öncesinde işgal yıllarını yaşamış kişilerin hatıralarına da yer veriliyor.

“ŞEHİR HAFIZASINI KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ”



Programda konuşan Doç. Dr. Kenan Acar, eserin temel amacının yerel kültürü kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti. Kitabı kaleme alma süreçlerini ve kitapta yer alan konular hakkında kısa bilgilendirmeler yapan Acar, kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

“BU ESER KOCAELİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK”



Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk ise sözlü ve yazılı kültür çalışmalarının önemine dikkat çekerek, “Kocaeli Kandıra Halk Kültürü” adlı eserin bu alanda önemli bir kaynak olduğunu ifade etti. Platform Başkanı Dr. Metin Şentürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Yerel Kültür Platformu birlikteliğinde Dr. Kenan Acar danışmanlığında yürütülen akademik ve saha çalışmaları devam eden “Kocaeli Manav Ağzı” sözlük kitabının şehir kültürü, hafızası adına önem arz eden çalışmalar arasında yer alacağını, yerel kelimeler ile katkı sunmak isteyenlerin Kocaeli Yerel Kültür Müzesi ile iletişime geçebileceği bilgisini verdi. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, kitabın Kandıra’da eski hayat ve dil kullanımı ile ilgili bilgilerin aktarılması adına önem arz ettiğine dikkat çekerek, Doç. Dr. Kenan Acar’a teşekkürlerini iletti.







“ŞEHRİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ YAŞATACAĞIZ”



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, şehir hafızasının korunmasına yönelik çalışmaların kaleme alınarak şehir hafızasına kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nde unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması adına yürütülen proje ve çalışmaların devam edeceğini belirten Abiş, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğinde şehrin kültürel zenginliklerini yaşatacağız” dedi.

MÜZE ZENGİN BİR İÇERİK SUNUYOR





Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, şehrin unutulmaya yüz tutmuş değerlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Manavların Kocaeli’ye yerleşimi, ketenin yolculuğu ve motiflerin dili gibi bölümleriyle zengin bir içerik sunan müze, Portakal Hafız Konağı’nda hizmet veriyor. Müze, pazartesi hariç haftanın 6 günü 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ayrıntılı bilgi almak ve projelere katkı sunmak isteyenler, 0262 331 23 73 numaralı telefonu arayabilir.





