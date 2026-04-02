Hat sanatının zarafeti Seka İhtisas’ta hayat buluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde açılan “Nevbahar Hüsn-i Hat Sergisi”, Prof. Dr. Hattat Mehmet Memiş öncülüğünde usta hattatların 47 eserini sanatseverlerle buluştu.

15 HAT SANATÇISINDAN 45 ESER





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel sanatlara verdiği değer ve kültürel mirası yaşatma vizyonu doğrultusunda “Nevbahar Hüsn-i Hat Sergisi’ni” sanatseverlerle buluşturdu. Geleneksel hat sanatının zarafetini ve estetik inceliğini yansıtan sergi, SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde düzenlenen açılış programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Alanında yetkin 15 hattatın elinden çıkan toplam 47 seçkin eser, ziyaretçilere adeta görsel bir şölen sunuyor. Hem sanat hem de kültürel mirasa ilgi duyan herkese ilham verici bir deneyim vadeden “Nevbahar Hüsn-i Hat Sergisi”, 12 Nisan tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.





“SANAT GEÇMİŞTEN GELECEĞE KURULAN ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ”





Nevbahar Hüsn-i Hat Sergisi’nin açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükşehir olarak sanatı her alanda desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Sanat, bizim kültürümüzde geçmişten geleceğe köprü kuran en önemli unsurlardan biridir. Medeniyetimize ne kadar sahip çıkar, onu genç nesillere ne kadar aktarabilirsek, sanatımıza da o denli sahip çıkmış oluruz” dedi.









“ESERLER, SERGİLER İLE ANLAM BULUYOR”





Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa ve İnegöl şehirlerinde faaliyet gösteren 15 sanatkârı bir araya getiren Hattat Prof. Dr. Mehmet Memiş, serginin açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, “Sanatkâr olmak uzun vadeli bir iş olduğu gibi eser üretmek de zahmetlidir. Sanat talebeleri sergiler ve eserler ile sergiler ise ziyaretçiler ile anlam buluyor” ifadelerini kullandı. Memiş, Nevbahar Hüsn-i Hat Sergisi’nin düzenlenmesine katkı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne kendi ve eserleri yer alan hattatlar adına teşekkür etti.





HAT SANATI ÜZERİNE DERİNLİKLİ SÖYLEŞİ





Nevbahar Hüsn-i Hat Sergisi’nin açılış töreni, Hattat Mehmet Memiş tarafından gerçekleştirilen söyleşi ile anlamlı bir şekilde devam etti. Hattat Memiş, söyleşisinde serginin ortaya çıkış sürecine, eserlerin hazırlanış aşamalarına ve her bir çalışmanın taşıdığı estetik ve manevi değerlere dair kapsamlı bilgiler paylaştı. Hat sanatının mihenk taşlarını oluşturan önemli noktalara da değinen Prof. Dr. Memiş, ziyaretçilerden gelen soruları da içtenlikle yanıtlayarak hem teknik hem de sanatsal açıdan aydınlatıcı bir sohbet sundu.





USTA HATTATLARIN ESERLERİ AYNI ÇATI ALTINDA





Nevbahar Hüsn-i Hat Sergisi, geleneksel hat sanatının farklı üsluplarını bir arada sunan Hattat Prof. Dr. Mehmet Memiş öncülüğünde; Sakarya Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim veren, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Devlet Sanatçısı” unvanına layık görülmüş, ulusal ve uluslararası alanda önemli ödüller kazanmış hattatların katkılarıyla hazırlandı.





SEÇKİN HAT SANATÇILARININ ESERLERİ BİR ARADA





Sanat dünyasının önde gelen hat sanatçılarını bir araya getiren “Nevbahar Hüsn-i Hat Sergisi’nde” Mustafa Parıldar, İbrahim Umuç, Uğur İnan, Erol Balcı, Mustafa Mesten, Senem Demirci, Yusuf Yonar, Onur Yaman, Sevim Yaşar, Derya Şahar, Firdevs Yavuz, Hatice Sever, Vildan Çelebi ve Gülçin Soycan’a ait eserler yer alıyor.





ESERLER 12 NİSAN’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK





Estetikle maneviyatı buluşturan eserler, ziyaretçilere derinlikli bir sanat deneyimi sunarken, kültürel mirasın yaşatılmasına da önemli katkı sağlıyor. Hem sanatın köklü mirasını yaşatmayı hedefleyen hem de yeni nesillere ilham veren eserler, SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde 12 Nisan’a kadar (Pazartesi günleri hariç) 09.00-18.00 saatleri arasında sanatseverler tarafından ziyarete açık olacak.





