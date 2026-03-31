ASAYİŞ:
Kocaeli’de 4 bin 920 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 bin 920 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

31 Mart 2026 Salı 17:53

Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 210 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 190 adet sentetik ecza ve 730 adet ecstasy hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 1'i, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. serbest bırakılırken, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.T., M.R.K. ve M.D. isimli 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'deki kavgada 17 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı tutuklandı Kocaeli'deki kavgada 17 yaşındaki çocuğu öldüren...
TEM'de tünel içinde 4 araç çarpıştı, sıkışan tır sürücüsü yaralandı TEM'de tünel içinde 4 araç çarpıştı, sıkışan...
GAZETECİ ADNAN ÜNER'E ÇİRKİN SALDIRI GAZETECİ ADNAN ÜNER'E ÇİRKİN SALDIRI
Motosiklet beton bariyerlere çarptı: 1 ölü Motosiklet beton bariyerlere çarptı: 1 ölü
Şofben alev aldı, evdeki 6 kişilik aile büyük panik yaşadı Şofben alev aldı, evdeki 6 kişilik aile büyük...
Göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hayatını...
Kocaeli'deki kavgada 17 yaşındaki çocuğu...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 17 yaşındaki çocuğu, çıkan kavgada göğsünden bıçaklayarak öldüren...

Haberi Oku