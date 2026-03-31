Kocaeli’de 4 bin 920 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Kocaeli’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 bin 920 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

31 Mart 2026 Salı 17:53