GEBZE TİCARET ODASI DİJİTAL OLGUNLUKTA DÜNYA ORTALAMASINI GERİDE BIRAKTI

Gebze Ticaret Odası, Dijital Olgunluk Değerlendirmesi (Digital Maturity Index) çalışmasını tamamlayarak bu kapsamda ölçümleme yaptıran ve sonuçlarını açıklayan ilk oda oldu.

Üye, operasyon, inovasyon, yönetişim, insan kaynakları ve teknoloji olmak üzere 6 ana başlık ve 25 alt başlıkta gerçekleştirilen analiz sonucunda, Gebze Ticaret Odası’nın dijital olgunluk düzeyi 3.4 olarak tespit edildi. Bu sonuç, dünya ortalaması olan 2.9’un üzerinde bir seviyeye ulaşıldığını ortaya koydu.





Hazırlanan rapor doğrultusunda, 2027 yılı için hedeflenen 3.5 olgunluk seviyesine ulaşmak üzere geliştirmeye açık alanlar da net şekilde ortaya konuldu. Çalışma, kurumun dijital dönüşüm yol haritasını belirlemenin yanı sıra üyelerimiz için de verdiğimiz dijital hizmetin seviyesini ortaya koydu



