SPOR:
Körfez'de 250 öğrenci şampiyonluk için yarışıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası 2026" ilk maçlarla başladı.

25 Mart 2026 Çarşamba 13:19

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası 2026" ilk maçlarla başladı. 
 
Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen turnuvaya ilçedeki 18 ortaokuldan yaklaşık 250 öğrenci katılıyor. Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde düzenlenen müsabakalarda 2014-2015 doğumlu (U11 ve U12) öğrenciler yeşil sahada mücadele ediyor. İki devre halinde oynanan ve genç hakemlerin yönettiği maçlarda, öğrenciler beden eğitimi öğretmenleri ve belediye antrenörleri nezaretinde yeteneklerini sergiliyor. 

Final heyecanı 2 Nisan'da 

Grup maçlarının ardından çapraz eşleşme usulüyle devam edecek turnuvada çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. 24 Mart'ta başlayan organizasyon, 2 Nisan Perşembe günü oynanacak final maçları ve düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları ilçe protokolü tarafından takdim edilecek.
 
Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Baş, turnuvanın öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Amacımız öğrencilerimizi dostluk çerçevesinde sporun içinde tutmak ve yetenekli çocukları ilimiz sporuna kazandırmak. Belediye Başkanımız Şener Söğüt’ün destekleriyle gençlerimiz için spor projelerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

