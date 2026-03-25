Atığını sokağa atan sürücüye fotokapan takibi

Körfez ilçesinde boş araziye kaçak atık bırakan sürücü, belediye ekipleri tarafından yerleştirilen fotokapanlar aracılığıyla tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Atığını sokağa atan sürücüye fotokapan takibi

25 Mart 2026 Çarşamba 13:36

Körfez ilçesinde boş araziye kaçak atık bırakan sürücü, belediye ekipleri tarafından yerleştirilen fotokapanlar aracılığıyla tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.   

Edinilen bilgiye göre, Körfez Belediyesi çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla ilçenin belirli noktalarına kurduğu fotokapan sistemleriyle denetimlerini sürdürüyor. 

Gece saat 04.00 sıralarında boş bir araziye araçla katı ve hacimli atık döküldüğünü fark eden ekipler, fotokapan görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden plakası tespit edilen aracın sürücüsü belirlenerek, çevre kirliliğine sebebiyet verdiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Belediye ekipleri, dökülen atıkları bölgeden kaldırarak alanı temizledi. 

Yetkililer, vatandaşların mobilya ve beyaz eşya gibi hacimli atıklarını boş arazilere bırakmak yerine belediye çağrı merkezini arayarak uygun şekilde bertaraf edilmesini talep edebileceklerini hatırlattı. 

