Çanakkale Ruhu Kartepe’de Sahneye Taşındı

Kartepe’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, şehitler dualar ve sanatla anıldı. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı etkinliğe Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ve Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman da katılırken, öğrencilerin sahnelediği şiirler, tiyatro gösterileri ve müzik dinletileri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Çanakkale Ruhu Kartepe'de Sahneye Taşındı

25 Mart 2026 Çarşamba 11:56

  

Çanakkale Ruhu Kartepe’de Sahneye Taşındı

Kartepe’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, şehitler dualar ve sanatla anıldı. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı etkinliğe Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ve Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman da katılırken, öğrencilerin sahnelediği şiirler, tiyatro gösterileri ve müzik dinletileri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Şehitler Dualarla ve Sanatla Anıldı

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi salonunda düzenlenen anma programına; Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, vatan uğruna can veren kahraman şehitlerimiz rahmetle yâd edildi.

Çanakkale Destanı Sahnelendi

Program boyunca öğrenciler tarafından sergilenen performanslar izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Çanakkale Destanı’nı anlatan dokunaklı şiirler okunurken, o günkü mücadeleyi temsil eden tiyatro oyunları sahneye taşındı. Öğrencilerin profesyonelce icra ettiği Çanakkale kahramanlık türküleri, salonun atmosferini bir asır öncesine götürdü.

Protokolden Çocuklara Hediye Takdimi

Etkinliklerin sonunda, programda görev alan ve Çanakkale ruhunu başarıyla yansıtan çocuklara protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi. Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, çocuklarla yakından ilgilenerek bu anlamlı günün bilincini taşıdıkları için her birine teşekkür etti.

Yeni Makine İkmal Atölyesi için ihale tamam
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araç filosunun bakım ve onarımının gerçekleştirildiği Makine İkmal...

