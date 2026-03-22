Çayırova Belediyesi, Gaziantep Basketbol’u konuk edecek

Türkiye Basketbol Ligi’nde zirve yarışına doludizgin devam eden Çayırova Belediyesi, Gaziantep Basketbol’u sahasında konuk edecek. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşma, büyük heyecana sahne olacak.

Çayırova Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u konuk edecek

22 Mart 2026 Pazar 11:24

 Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Çayırova Belediyesi, liderlik yarışında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısında olan Çayırova Belediyesi ve Gaziantep Basketbol, ligin 29. haftasında Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sezonun liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde hazırlıklarını yapan Çayırova Belediyesi, baş antrenör Ender Aslan’ın öncülüğünde zorlu müsabakayla ilgili çalışmalarını tamamladı. Ligin ilk iki sırasını paylaşan iki ekibin oynayacağı karşılaşma öncesinde, temsilcimiz Çayırova Belediyesi’nde tek hedef galibiyet. Sadece haftanın değil, sezonun da en kritik maçlarından olan Çayırova Belediyesi-Gaziantep Basketbol mücadelesinde, seyircisinin desteğiyle birlikte sahaya çıkacak Çayırova Belediyesi, maçı kazanarak yeniden liderlik koltuğuna oturmanın peşinde.

 

TEK HEDEF GALİBİYET

23 Mart Pazartesi günü saat 20.00’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka öncesinde, temsilcimiz Çayırova Belediyesi’nde herhangi bir eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nu dolduracak yüzlerce taraftarıyla birlikte sahaya çıkacak olan Çayırova Belediyesi, bu zorlu müsabakayı kazanıp liderliği devralmak ve daha sonrasında da yoluna kayıpsız devam ederek, şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor. Sezonun en kritik karşılaşması olan Çayırova Belediyesi-Gaziantep Basketbol karşılaşması HT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, bu zorlu müsabakaya tüm Çayırovalı basketbolseverler davet edildi.


