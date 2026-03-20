GTO’dan Ramazan Boyunca Dayanışma ve Bayramlaşma Programı

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu doğrultusunda, mobil aşevi aracımız ile sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına iftar ikramında bulunuldu. Ayrıca, özel gereksinimli bireyler ve Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarımızla bir araya gelinerek iftar sofraları paylaşıldı. Öte yandan, Sevgi Evleri bünyesinde çocuklarımızın sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kapalı spor salonu kazandırıldı.Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş yaptığı açıklamada; Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı müstesna bir dönem olduğunu belirterek, Gebze Ticaret Odası olarak toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya büyük önem verdiklerini ifade etti. Aslantaş, gerçekleştirilen destek ve iftar programlarıyla hem gönül köprüleri kurduklarını hem de Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte yaşama imkânı bulduklarını vurguladı.Ramazan ayı boyunca yürütülen bu çalışmaların ardından, Gebze Ticaret Odamızın geleneksel bayramlaşma töreni; Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, Meclis Başkanımız Sayın Oğuz Şerifalioğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis ve Komite Üyelerimiz ile sivil toplum kuruluşları ve basın temsilcilerinin katılımlarıyla Meclis Salonumuzda gerçekleştirildi.Programda konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, bayramların toplumsal dayanışmanın güçlendiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğunu ifade ederek, Gebze iş dünyası olarak bu dayanışma ruhunu her alanda yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Aslantaş, tüm katılımcıların ve iş dünyasının bayramını tebrik ederek sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram temennisinde bulundu.Yoğun katılımla gerçekleşen programda, bayramların birlik ve beraberlik ruhuna katkı sunan önemi bir kez daha vurgulanırken; üyelerimiz ve paydaşlarımızla bir araya gelinerek karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı. Gebze Ticaret Odası olarak, sosyal sorumluluk bilinciyle toplumun farklı kesimlerine yönelik desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğimizi ifade ediyor; iş dünyamızın tüm paydaşlarıyla güçlü iletişim ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Bu vesileyle, Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar temenni ediyoruz.