Başkan Aslantaş Meslek Liseleri Projesini İnceledi

Gebze Ticaret Odası tarafından daha önce kamuoyu ile paylaşılan ve 2 milyon 723 bin TL destek sağlanan Meslek Liseleri projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Av. Arb. Çağrı Solak ile birlikte proje desteği sağlanan meslek liselerinden Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (GATEM)’i ziyaret etti.Başkan Aslantaş, öğrenciler tarafından geliştirilen proje ve uygulamaları titizlikle inceleyerek çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Aslantaş, meslek liselerinde ortaya konan üretim odaklı çalışmaların nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Gençlerin üretkenliğine ve potansiyeline duydukları güveni bu destekle somutlaştırdıklarını belirten Aslantaş, söz konusu projelerin yalnızca eğitimde değil bölgenin ekonomik gelişimine de katkı sağlayabileceğini vurguladı.