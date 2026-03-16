EĞİTİM:
Başkan Aslantaş Meslek Liseleri Projesini İnceledi

Gebze Ticaret Odası tarafından daha önce kamuoyu ile paylaşılan ve 2 milyon 723 bin TL destek sağlanan Meslek Liseleri projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

16 Mart 2026 Pazartesi 17:23

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Av. Arb. Çağrı Solak ile birlikte proje desteği sağlanan meslek liselerinden Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (GATEM)’i ziyaret etti.

Başkan Aslantaş, öğrenciler tarafından geliştirilen proje ve uygulamaları titizlikle inceleyerek çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Aslantaş, meslek liselerinde ortaya konan üretim odaklı çalışmaların nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Gençlerin üretkenliğine ve potansiyeline duydukları güveni bu destekle somutlaştırdıklarını belirten Aslantaş, söz konusu projelerin yalnızca eğitimde değil bölgenin ekonomik gelişimine de katkı sağlayabileceğini vurguladı.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
FIRST LEGO League Başarısı Getiren Öğrenciler Vali Aktaş ile Buluştu FIRST LEGO League Başarısı Getiren Öğrenciler...
Sınav Günü İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü Açık Olacak Sınav Günü İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü...
Gebze’de İstiklal Marşı’nın Kabulü Etkinliklerinde Resim Yarışması Birinciliği Gebze’de İstiklal Marşı’nın Kabulü Etkinliklerinde...
GEBZE TİCARET ODASI’NDAN MESLEK LİSELERİNE DESTEK PROJESİNE YERİNDE İNCELEME GEBZE TİCARET ODASI’NDAN MESLEK LİSELERİNE DESTEK...
TÜBİTAK Fen Lisesi Öğrencilerinden Vali Aktaş’a Ziyaret TÜBİTAK Fen Lisesi Öğrencilerinden Vali Aktaş’a...
Fehmi Yıldız Vakfı’nın Eğitim Vizyonuyla Yıldız Entegre’den İzmit’e İlk Özel Eğitim Anaokulu Fehmi Yıldız Vakfı’nın Eğitim Vizyonuyla Yıldız...
FIRST LEGO League Başarısı Getiren Öğrenciler...
Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Robogobi Takımı, Kocaeli Valisi İlhami...

Haberi Oku