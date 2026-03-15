Büyükakın’dan Arif’e doğum günü sürprizi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından özel bireylere verilen iftarda, sürpriz bir doğum günü kutlaması da yaşandı.

15 Mart 2026 Pazar 14:47

 BEKİRDERE’NİN NEŞE KAYNAĞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler ve aileleri için Antikkapı Restoran’da iftar programı düzenledi. Son derece renkli görüntülere sahne olan programa katılanlar arasında İzmit Bekirdere Mahallesi’nin sevilen gençlerinden Arif Ay da vardı. Bugün 32. yaş günü kutlayan Arif’i büyük bir sürpriz bekliyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, her programda yakından ilgilendiği Arif’in doğum günü olduğunu öğrenince kendisi için sürpriz hazırlattı.

 

PASTAYI GÖRÜNCE BAŞKAN’A SARILDI

Programın sonunda Başkan Büyükakın, Arif’in yanına giderek doğum gününü pastayla kutladı. Karşısında mumları yakılmış pastayı görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan Arif, önce duygulandı ardından da sevgiyle Başkan Büyükakın’a sarıldı. Büyükakın, Arif’e yeni yaşının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti. Arif’in annesi Saime Ay ise yapılan bu anlamlı sürpriz için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

