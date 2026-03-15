Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, Engelli Dostlarla İftar Programında Buluştu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında il genelinde faaliyet gösteren engelli dernekleri ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen programda engelli vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş, davetlilerle bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Vali Aktaş, Ramazan ayının hayırlı olmasını temenni ederek katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

Programda, Aşk-ı Niyaz Musiki Derneği tarafından müzik dinletisi sunuldu. Ardından Boğaziçi Camii İmam Hatibi Yusuf Demiray tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi ve iftar yapıldı.

İftar programına; Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yerel Kalkınma Ofisi Başkanı Hasan Aydınlık, engelli dernekleri başkanları, üyeleri ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.



