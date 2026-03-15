Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, Engelli Dostlarla İftar Programında Buluştu

Programda, Aşk-ı Niyaz Musiki Derneği tarafından müzik dinletisi sunuldu. Ardından Boğaziçi Camii İmam Hatibi Yusuf Demiray tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi ve iftar yapıldı.
İftar programına; Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yerel Kalkınma Ofisi Başkanı Hasan Aydınlık, engelli dernekleri başkanları, üyeleri ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.