ASAYİŞ:
Kocaeli Merkezli Sahte Call Center Operasyonu: 18 Kişi Tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, siber suçların önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

14 Mart 2026 Cumartesi 16:49

Soruşturma kapsamında, sahte ilanlar aracılığıyla açık hatlar üzerinden “call center” yöntemini kullanarak birçok kişiyi dolandıran suç örgütü üyelerinin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 TL para giriş-çıkışı yapıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, suç örgütü üyelerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 10 Mart 2026 günü Kocaeli merkezli 7 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, call center olarak görev yapan ve örgüt lideri olan, 81 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.İ.A. dahil olmak üzere toplam 25 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Kocaeli’deki şube işlemlerinin ardından 13 Mart 2026 günü mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme sonucunda, 18 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

