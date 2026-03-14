Kocaeli Merkezli Sahte Call Center Operasyonu: 18 Kişi Tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, siber suçların önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, sahte ilanlar aracılığıyla açık hatlar üzerinden “call center” yöntemini kullanarak birçok kişiyi dolandıran suç örgütü üyelerinin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 TL para giriş-çıkışı yapıldığı tespit edildi.





Yapılan çalışmalar sonucunda, suç örgütü üyelerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 10 Mart 2026 günü Kocaeli merkezli 7 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, call center olarak görev yapan ve örgüt lideri olan, 81 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.İ.A. dahil olmak üzere toplam 25 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Kocaeli’deki şube işlemlerinin ardından 13 Mart 2026 günü mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme sonucunda, 18 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



