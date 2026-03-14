Kocaeli Merkezli Sahte Call Center Operasyonu: 18 Kişi Tutuklandı

Soruşturma kapsamında, sahte ilanlar aracılığıyla açık hatlar üzerinden “call center” yöntemini kullanarak birçok kişiyi dolandıran suç örgütü üyelerinin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 TL para giriş-çıkışı yapıldığı tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, suç örgütü üyelerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 10 Mart 2026 günü Kocaeli merkezli 7 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, call center olarak görev yapan ve örgüt lideri olan, 81 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.İ.A. dahil olmak üzere toplam 25 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, Kocaeli’deki şube işlemlerinin ardından 13 Mart 2026 günü mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme sonucunda, 18 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.