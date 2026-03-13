Başkan Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Sağlık çalışanlarının, en kutsal mesleklerden birini icra ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sağlık ordumuz, modern teknolojinin ve bilimin rehberliğinde, her gün hayatın en hassas anlarında görev yapıyor. Onlar, zor koşullarda, olağanüstü durumlarda ve günlük yaşamın tüm zorlukları karşısında insan sağlığını güvence altına alıyor” dedi.

Başkan Büyükakın mesajına şöyle devam etti; “İbni Sina’nın da işaret ettiği gibi, ‘Hekim, yalnızca hastayı iyileştirmekle kalmaz; insanlığın umudunu da ayakta tutar.’ Onların her müdahalesi, korku içinde bekleyen bir ailenin teselli bulması, tüm toplumun güveninin yeniden inşa edilmesi gibidir. İşte bu nedenle, sağlık çalışanlarımız her gün fark edilmese de insanlığın en sessiz, en değerli bekçilerindendir.

Sağlık hizmetleri, tıbbi bilginin yanı sıra empatiyi, sabrı ve cesareti de gerektiriyor. Salgınlarda, afetlerde ve acil durumlarda ortaya koydukları kararlılık, onların mesleğe duyduğu adanmışlığın ve insan sevgisinin en somut göstergesidir. Onlar; çoğu zaman kendi hayatlarını geri planda bırakarak, insanlığa hizmet etmeyi seçerler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya ve onların çalışma koşullarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Şehrimizde hayata geçirdiğimiz sağlık ve sosyal hizmet projeleri, bu kutsal mesleğe adanmış insanlara, emeklerinin ne kadar değerli olduğunu hissettirmeyi amaçlıyor.

Bu anlamlı günde, hayatlarını insanlığa adayan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor; görevleri başında kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, insan sevgisiyle yürüttüğünüz bu kutsal yolculukta sağlık, huzur ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.”