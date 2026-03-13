GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

13 Mart 2026 Cuma 14:41

 Sağlık çalışanlarının, en kutsal mesleklerden birini icra ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sağlık ordumuz, modern teknolojinin ve bilimin rehberliğinde, her gün hayatın en hassas anlarında görev yapıyor. Onlar, zor koşullarda, olağanüstü durumlarda ve günlük yaşamın tüm zorlukları karşısında insan sağlığını güvence altına alıyor” dedi.

Başkan Büyükakın mesajına şöyle devam etti; “İbni Sina’nın da işaret ettiği gibi, ‘Hekim, yalnızca hastayı iyileştirmekle kalmaz; insanlığın umudunu da ayakta tutar.’ Onların her müdahalesi, korku içinde bekleyen bir ailenin teselli bulması, tüm toplumun güveninin yeniden inşa edilmesi gibidir.  İşte bu nedenle, sağlık çalışanlarımız her gün fark edilmese de insanlığın en sessiz, en değerli bekçilerindendir.

Sağlık hizmetleri, tıbbi bilginin yanı sıra empatiyi, sabrı ve cesareti de gerektiriyor. Salgınlarda, afetlerde ve acil durumlarda ortaya koydukları kararlılık, onların mesleğe duyduğu adanmışlığın ve insan sevgisinin en somut göstergesidir. Onlar; çoğu zaman kendi hayatlarını geri planda bırakarak, insanlığa hizmet etmeyi seçerler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya ve onların çalışma koşullarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Şehrimizde hayata geçirdiğimiz sağlık ve sosyal hizmet projeleri, bu kutsal mesleğe adanmış insanlara, emeklerinin ne kadar değerli olduğunu hissettirmeyi amaçlıyor.

Bu anlamlı günde, hayatlarını insanlığa adayan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor; görevleri başında kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, insan sevgisiyle yürüttüğünüz bu kutsal yolculukta sağlık, huzur ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın’dan, Halep’te yoğun ziyaret trafiği Başkan Büyükakın’dan, Halep’te yoğun ziyaret...
Başkan Büyükakın’dan önemli mesajlar Başkan Büyükakın’dan önemli mesajlar
Vali İlhami Aktaş, Dilovası Müftülük Hizmet Binası Temel Atma Törenine Katıldı Vali İlhami Aktaş, Dilovası Müftülük Hizmet...
GEBZE BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ 450 KM'LİK VEFA YOLCULUĞU GEBZE BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ 450 KM'LİK...
Necmettin Nursaçan Darıcalılarla buluşuyor Necmettin Nursaçan Darıcalılarla buluşuyor
12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’na Katıldı 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükakın’dan, Halep’te yoğun...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Kardeşlik...

Haberi Oku