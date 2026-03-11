KSO’da kadın çiftçiler sürdürülebilir bir gelecek için buluştu

Kocaeli AB Bilgi Merkezi ve TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Kadın Çiftçiler Yılı kapsamında düzenlenen iftar programında kadın üreticiler, kadın sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri ve gençler Kocaeli Sanayi Odası ev sahipliğinde bir araya geldi

Kocaeli AB Bilgi Merkezi ve TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Birleşmiş Milletler tarafından 2026 yılının “Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, Kocaeli Sanayi Odası’nda kadın çiftçilere yönelik bir bilgilendirme ve ardından iftar programı düzenlendi. AB Bilgi Merkezleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye genelinde planlanan, 6–13 Mart tarihleri arasında 15 şehirde düzenlenecek anlamlı buluşmalar kapsamında

kadın çiftçilere, ortak bir iftar sofrasında bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmaları için anlamlı bir fırsat sunuldu.

KADINLAR TOPLUMSAL KALKINMANIN TEMELİDİR

KSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Avrupa Birliği’nin kapsayıcı kırsal kalkınma vizyonunun temel unsurlarından biri olarak öne çıkan kadınların tarımdaki rolünün güçlendirilmesini amaçlayan etkinliğin açılışında konuşan TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, kadınların toplumsal, ekonomik ve tarımsal alandaki kritik rol üstlendiğini, tarih boyunca her alanda emek vererek toplumsal kalkınmanın temelini oluşturduğunu ifade etti. Günümüz dünyasında bazı eşitsizliklerin devam ettiğini söyleyen Babalık, bu nedenle 8 Mart’ın, sadece bir kutlama değil; farkındalık, dayanışma ve eşitlik mücadelesi günü olduğunu dile getirdi.



KOCAELİ’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN SAYISI ARTTI

Babalık, konuşmasında şunları söyledi: “Kadınların güçlenmesi, sadece kadınlar için değil; toplumun tüm kesimleri için adil ve sürdürülebilir bir gelecek demektir. Özellikle çiftçi kadınlar, gıda güvenliğimizin, kırsal kalkınmanın ve sürdürülebilir tarımın temel taşlarıdır. Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı, onların emeğini görünür kılmak ve hak ettikleri desteği sağlamak açısından çok önemlidir. Bizler, TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadınların güçlenmesini desteklemek ve girişimcilik kapasitelerini artırmak için birçok çalışma yürütüyoruz. TOBB olarak Türkiye genelinde yürüttüğümüz kadın eli projelerimiz ile pek çok sektördeki kadınlarımızın eğitim eksikleri varsa tamamlayarak çalışma hayatına ve dolayısıyla ekonomiye katılmasına destek oluyoruz. Bunlardan biri olan Tarımda Kadın Eli Projesi’ni yakında ilimizde aktif ederek kadın çiftçilerimize eğitimler düzenleyeceğiz. Kocaeli’de kadın girişimcilerin sayısının son 5 yılda yüzde 15 artış gösterdiğini ifade eden Babalık, “Kadınların hak ettiği fırsatlara erişmesi, liderliklerini göstermesi ve toplumsal hayatta eşit şekilde temsil edilmesi için söz veriyoruz” dedi.



IPARD ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR

Babalık konuşmasının devamında IPARD Hibe Destek Programı’nın önemine değinerek, IPARD programının Türkiye’nin tarım sektörünün modernizasyonuna ve AB standartlarına uyum sürecine önemli katkı sağladığını ifade etti. Programın küçük aile işletmelerinden kadın ve genç çiftçilere kadar geniş bir kesime destek sunduğunu belirtti. Türkiye’nin IPARD I ve IPARD II programlarını başarıyla uyguladığını, halihazırda ise IPARD III’ün devam ettiğini aktardı. IPARD III ile programın 81 ilin tamamına genişletildiğini vurgulayan Babalık, IPARD’ın kırsal kalkınmayı güçlendiren ve sürdürülebilir tarımı destekleyen stratejik bir araç olduğunu söyledi.

DENEYİM VE BAŞARI HİKAYELERİNİ PAYLAŞTILAR

Kadın çiftçilerin üretimdeki önemini vurgulamak, paydaşlar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve gençlerin tarım sektörüne yönelik farkındalığını desteklemeyi amaçlayan etkinlikte, Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi temsilcisi Necla Sarı Akyazı ve Dane Riz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcisi Serap Aslan kooparatiflerin faaliyetleri ve başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştılar. Gebze Teknik Üniversitesi’nden Kübra Tutkun Akdeniz, sürdürülebilir tarımın geleceğini şekillendiren, artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanmasında kritik bir rol üstlenen tarımda biyoteknolojik çözümler üzerine bilgilendirici bir sunum yaptı. Kadın çiftçilerin kooperatiflerde üstlendikleri liderlik rolleriyle gıda güvenliğine katkı sağladıkları, ekonomik dayanıklılığın artırılması ve kırsal toplulukların güçlendirilmesine sunduğu önemli katkı tekrar ortaya kondu.

IPARD HİBE DESTEK PROGRAMI İLGİ GÖRDÜ

Programda söz alan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Sorumlusu Erdener Çiğdem, IPARD Hibe Destek Programı’nın detayları ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirerek, katılımcıların konu ile ilgili sorularını yanıtladı. IPARD desteklerinden nasıl yararlanabileceklerine ilişkin çok sayıda soru yöneltti. Özellikle yatırım başvuru süreçleri, hibe oranları, hangi sektörlerin desteklendiği ve küçük ölçekli üreticilerin programdan nasıl faydalanabileceği gibi konular katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Program hep birlikte iftar yapılması ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta kesilmesi ile sona erdi.