Abdurrahman Aslantaş’tan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 105. Yılı Mesajı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

11 Mart 2026 Çarşamba 16:01

Aslantaş, yayımladığı mesajda İstiklal Marşı’nın milletin bağımsızlık azmini, vatan sevgisini ve sarsılmaz iradesini en güçlü şekilde ifade eden eserlerden biri olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı’nın Kurtuluş Mücadelesi’nin en zor günlerinde kaleme alındığını ifade eden Aslantaş, “Bu eşsiz eser yalnızca bir marş değil, aynı zamanda milletimizin özgürlük ve istiklal uğruna verdiği mücadelenin destansı ifadesidir” dedi.

Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden çıkan İstiklal Marşı’nın milletin inancını, kararlılığını ve geleceğe olan umutlarını yansıttığını vurgulayan Aslantaş, eserin her bir mısrasında bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisinin yer aldığını dile getirdi.

Aslantaş mesajının sonunda, “İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

